‘Chanelazo’ máximo de Chanel en la gran final de Eurovisión 2022 brillando con el traje de Palomo Spain con 50.000 cristales de Swarovski

“Y no se confundan, señora’ y señore’ yo siempre estoy ready, pa’ romper cadera’, romper corazones. Solo existe una, no hay imitacione’ y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo”. Sí amigas, no podemos estar más emocionadas y con la piel de gallina del “Chanelazo” que se acaba de marchar Chanel Terrero parar deslumbrar Europa en Eurovisión 2022 y que todos los españoles nos sintamos orgullosos de ella y de todo su equipazo. ¡Viva Chanel y las mujeres empoderadas! Os lo llevábamos avisando toda la semana, nosotras como Chanel, ya estabamos ‘ready’ para romper caderas y romper corazones. Y mientras os contamos toda la gala en directo por el TikTok de La Razón junto a Carmen Lomana, Jorge Redondo y nuestros compañeros Ana Ureña y John Reyes en Fortuny Home Club, estamos maravilladas con la actuación y el lookazo ‘made in Spain’ y ‘made’ Palomo Spain que ha lucido Chanel para pisar con todo su poderío el escenario del Pala Olímpico de Turín en la gran final de Eurovisión 2022.

Es trending topic: Palomo Spain se ha colado entre las búsquedas gracias al diseño con el que vestirá a Chanel Terrero en el festival de Eurovisión 2022. “La idea surgió de él. Me gusta trabajar con artistas que tienen las cosas claras. Palomo Spain vuela con el arte y tiene su estilo. Yo lo único que le pedí es que pudiera bailar bien, que me sintiera cómoda”, explicaba Chanel Terrero en RTVE hace unos días.

El traje toma la tauromaquia como punto de partida, pero desde un punto de vista sutil, sin caer en clichés. Se trata de un universo propio del ADN de Palomo, que aquí traslada. “Sí hay una inspiración andaluza, porque la chaqueta parece la portada de la Feria de Sevilla, con todos esos puntos de luz y los redondeles que lleva bordados”, comentaba el diseñador cordobés en una entrevista para TVE.

¿Aún no has visto el look de Chanel para Eurovisión 2022? Se trata de una pieza que el diseñador Palomo Spain ha confeccionado en exclusiva para ella, de clara inspiración andaluza y que lleva cosidos a mano 50.000 cristales de Swarovski. “Lo que se pretende es que España sea reconocible a primera vista, que nada más salir Chanel al escenario se sepa que es España. He diseñado un mono de licra y tul hecho sobre su cuerpo, y lleva unas aberturas muy sexis en las piernas, como si fuera un body que lleva zajones, y el cuerpo lleva un escote cuadrado, que es muy Palomo”, explicó en RTVE Palomo Spain y esto es lo que nos ha contado para La Razón.

De España a Turín para brillar en Europa en busca de esa victoria con la que todos soñamos. ¡Bravo Chanel y bravo Eurovisión 2022! Primero nos deslumbró con el traje de torera, después con la bata de cola roja que era una maravilla, y por último antes de la gran final con un traje de lentejuelas blanco y rosa de Isabel Zapardiez.

