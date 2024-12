La chaqueta elegante de la Reina Sofía es la que nuestras abuelas van a querer llevar a la comida de Navidad

En ausencia de los Reyes de viaje de Estado en Italia, la Reina Sofía ha tomado su papel institucional en las audiencias de esta mañana en la Zarzuela, después de viajar ayer a Burgos. Porque mientras la Reina Letizia derrocha estilo en Roma, la madre del Felipe VI lo hace en España. Doña Sofía ha estado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela para llevar a cabo dos audiencias. Una de ellas a una representación de la Asociación Internacional de Diplomáticos en España y otra a una representación de la Asociación Internacional de Diplomáticos en España. Y lo ha hecho con una chaqueta estampada de tweed en color azules, amarillos y con botones dorados, de lo más elegante.

Con la presencia de Doña Sofía en varios eventos durante su ausencia, los Reyes consiguen que la actividad de la agenda real siga activa en nuestro país pese a que ellos no están. Y esta vez lo ha hecho con esta chaqueta de lo más elegante, también con estampado de cuadros, pero ayer era una clásica americana. Sin duda, el estampado de cuadros es un patrón al que recurren muchísimo las royals cuando tienen eventos oficiales de trabajo en el que necesitan dar un toque de elegancia al look. En este caso no solo el traje ha sido el protagonista sino la combinación de colores. Una blazer con solapas y cuello negro a juego con los pantalones.

La Reina Sofía recibe en audiencia a una representación de la Asociación Internacional de Diplomáticos en España Antonio Gutiérrez Europa Press

Con estas audiencias concluye la agenda oficial de la Reina Sofía esta semana, mientras los Reyes continúan en Italia, y la Infanta Sofía tendrá el viernes su primer acto en solitario a su vuelta de Gales.