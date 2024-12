Este es el motivo por el que la Reina Letizia no llevará tiara en la cena de gala en Roma (y es una decisión de Doña Sofía)

Todos los focos están puestos esta semana en el viaje de Estado de los Reyes a Italia, y en los looks que meterá la Reina Letizia en su maleta. Los monarcas podrán rumbo al país italiano mañana, después de asistir esta tarde a la catedral de València que acoge una misa funeral por las víctimas mortales en las inundaciones causadas por la DANA del 29 de octubre, y en la que se habilitará un espacio en la zona central para los familiares directos de los fallecidos. Un viaje a Italia en el que se celebrará una cena de gala en Roma el próximo miércoles 11 de diciembre, pero donde la Reina Letizia no podrá lucir una de las tiaras del joyero real por decisión de la Reina Sofía. Lo que si esperamos es que luzca algún guiño a marcas valencianas, ya sea en pendientes o con un look de Hortensia Maeso.

El viaje se enmarca dentro de las buenas relaciones entre los dos países, que "gozan de una larga tradición histórica", ha resaltado Exteriores, incidiendo en que será además "una oportunidad propicia para manifestar el deseo de continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, culturales y humanos" entre los dos países. Don Felipe y Doña Letizia estarán acompañados para la ocasión por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Los Reyes devuelven así la visita de Estado que llevó a cabo el presidente italiano, Sergio Mattarella, en noviembre de 2021.

La Reina Letizia en la cena de gala en Suecia. Jesus Briones GTRES

Este es el motivo por el que la Reina Letizia no llevará tiara en Italia

Salvo sorpresa mayúscula, esto será así por una norma que impuso la Reina Sofía en su día. No llevará tiara por la regla no escrita que impuso la reina Sofía y que la actual reina también sigue: no utilizar ninguna de las diademas del joyero de pasar en países no monárquicos.

Hasta el momento, la Reina Letizia ha seguido esta norma, aunque la ausencia de corona no implica que la consorte no pueda emplear otro tipo de joyas de pasar del joyero real.