Cristina Pedroche, “histérica” en el aeropuerto, se echa a sus fans encima

Cristina Pedroche está inmersa en una constante noria de emociones. Tiene mucho que celebrar en el terreno profesional y también en el personal, pero hay momentos en los que vive con los nervios crispados. No solo por cuestiones de la maternidad, de las que ha hablado sin tapujo en sus redes sociales, normalizando también los aspectos negativos o menos atractivos de ser madre. También reconoce que se vuelve “histérica” en ciertos instantes al meter en esta complicada ecuación a la prensa, pues a veces llegan en el momento menos oportuno para ella. Así lo ha denunciado en sus redes sociales, donde muestra lo mal que lo pasa cuando llega al aeropuerto y sus miedos internos comienzan a aflorar hasta tomar el control de sus pensamientos.

Cristina Pedroche Gtres

Mientras ultima los detalles de su próximo éxito estilístico al frente de las Campanadas de Antena 3, Cristina Pedroche ha preferido ahora lucir fragilidad. Y es que a pesar de ser una de las mujeres más hermosas del star system nacional y tener fortuna en todo lo que emprende, ya sea en lo profesional como en lo personal, lo cierto es que hay cosas que siente que se escapan de su control. Y es que se pone especialmente nerviosa cuando se topa en su camino con periodistas y está junto a su hija, a quien quiere proteger de los flashes.

"Me sigo poniendo muy nerviosa cuando salgo por la terminar por si hay prensa. Y ahora que voy con la niña más. Si ya de por sí son muchas horas y no me apetece que me saquen con esta cara, pues con ella menos. Me pongo histérica. Menos mal que va dormidita y le he puesto la manta para que no se la vea nada. No me gusta”, expresaba la presentadora ante su horda de fans, con los que busca consuelo tras vivir un momento de tensión al pensar que sería fotografiada con el rostro cansado empujando el carrito de su bebé.

Story de Cristina Pedroche Instagram

El vídeo en cuestión parece que no ha sentado muy bien a sus fans, que han criticado mucho la actitud que ha mostrado su ídolo. Algo contra lo que ella se ha revuelto publicando alguno de los comentarios más feos con los que tiene que convivir siempre que comparte una parcela de su intimidad. “¿A qué tanto drama? Mira que me gustabas, pero esta intensidad desde que fuiste madre, parece que inventaste tú la maternidad. No sé cómo pudimos hacerlo otras. Me puede, ya no lo soporto. Tranquilízate mujer, que no eres el ombligo del mundo ni la única madre. Qué difícil debe ser eso de gestionar la fama”, escribía una seguidora. Otra directamente le decía “estás fatal de la cabeza. Ser madre te ha hecho muy mal”, mientras que otro iba al insulto fácil. “Qué tonta eres. Te pones nerviosa por todo. Si no quieres que te vean la cara, ¿por qué subes este post entonces? Vas a transmitir todo ese miedo e inseguridades a tu hija”. Cristina Pedroche está cansada de este tipo de juicios de valor, aunque comprende que es el precio a pagar por mostrarse abierta a miles de personas a diario.