Cristina Pedroche asiste por primera vez junto a su hija Laia a un acto en el que se premia la carrera de su marido Dabiz Muñoz

La noche del lunes 20 de noviembre ha sido especialmente importante para Dabiz Muñoz que ha sido nombrado como mejor chef por tercer año consecutivo por el ranking ‘The Best Chef Awards’, un proyecto lanzado en 2015 y que tiene como objetivo puntuar las destrezas de los mejores maestros de la cocina. A tal acontecimiento, que se celebró anoche en Yucatán, no ha podido faltar su mujer Cristina Pedroche y su hija pequeña Laia, quien ha sido la primera vez que ha acudido a un acto oficial para acompañar a sus padres.

Desde las redes la presentadora ha compartido el gran momento de orgullo que le inspiraba el talento de su marido. Llegaba a la gala insegura por su look, pero cómoda con su elección. Y es que Pedroche había preparado un conjunto formado por un vestido con el que deslumbraría deslumbrar, “pero me duele mucho la tripa y no me siento cómoda. Así que algo más simple pero efectivo”, compartía con sus seguidores junto a una foto de la ropa con la que acompañaría en su gran día a Dabiz Muñoz.

Uno de los problemas que más preocupaba a la pareja era la exposición a la que se podría someter la pequeña Laia. Desde un primer momento tomaron la decisión de alejarla del foco mediático hasta que ella tuviera la oportunidad de tomar sus propias decisiones. A pesar de ello se ha esperado durante mucho tiempo un primer posado familiar en alguno de los eventos a los que han asistido ambos padres. En esta ocasión ha sido la primera vez que su hija los acompañaba a un acto de este calibre, pero teniendo mucho cuidado con las cámaras y los medios. “He decidido vivir la gala desde otro punto de vista. Hay demasiadas cámaras y prefiero estar retirada. Desde aquí apoyamos a papi. La fiesta es ahí y nosotras estamos aquí, en el reservado”, enseñaba en sus redes sociales como se estaba desarrollando la noche.

Cristina Pedroche en 'The Best Chef Award 2023'. Instagram

Pero la presentadora no ha podido estar separada de su marido durante mucho tiempo. En el momento del nombramiento de Dabiz Muñoz como el mejor chef del mundo,Cristina Pedroche ha compartido un momento del discurso que ha pronunciado junto a las palabras “haciendo historia”. Un momento único que han podido compartir en familia: “Tercer año consecutivo, es que no tengo ni palabras y además la niña, que cuando se duerme nunca jamás se queda en el carro, cuando se ha quedado dormida le he dicho ‘por favor quédate tranquilita en el carro que quiero estar cerca de papi para desearle suerte’ y se ha quedado en el carro tan tranquila. Es que la amo y amo a su padre”, relataba en su perfil de ‘Instagram’ muy emocionada por “la suerte que tenemos Laia y yo”.