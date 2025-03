Descubrimos la chaqueta más en tendencia (y coqueta) de la Infanta Elena en los Premios Fundación Zaballos

La Infanta Elena ha vuelto a crear tendencia. Este viernes ha tenido lugar la V edición de los Premios Fundación Zaballos en el hotel InterContinental de Madrid, los galardones que reconocen a personas, así como a instituciones de prestigio, que han realizado una labor destacara en justicio, derechos humanos, comunicación, defensa y acción humanitaria. La monarca ha presidido este evento de categoría en el que en un momento no ha podido contener la emoción al escuchar las palabras emotivas hacia el Rey Emérito durante su papel en la transición. De la misma manera que nosotras no hemos podido evitar analizar al detalle el look de la Infanta Elena en los Premios Fundación Zeballos.

La Infanta Elena ha sido la encargada de entregar los Premios de Honor del Patronato en sus categorías Nacional e Internacional con un público de 350 personas, aproximadamente, y acompañada de la presidenta de la Fundación Zaballos, Emilia Zaballos. Y debemos hacer una pausa más que justificada en estos momentos con el fin de comentar el estilismo más en tendencia de la madre de Victoria Federica. Porque ha incorporado a su armario (de manera inesperada) una prenda de vestir propia de las directrices de las firmas de lujo que están presentando sus colecciones de otoño-inverno 2025 en diversas ciudades. Lo cierto es que nos hemos quedado sin habla cuando hemos visto la chaqueta en color mostaza que tan bien sienta a la Infanta Elena, así como da luminosidad al rostro. Se trata de una chaqueta al estilo clásico (pero, con toque coqueto) que protagoniza uno de las tonalidades que más estamos viendo en las últimas propuestas de los directores creativos. Si tenemos claro que el mantequilla será el color de la temporada primavera-verano 2025, ahora estamos confirmando que el mostaza también le seguirá. Se trata de una apuesta de lo más sensata, puesto que queda bien a todas las mujeres de todas las edades y combina con una infinidad de tonalidades. Ya seas más clásica como más atrevida con los color block.

La Infanta Elena ha apostado por una chaqueta de hombros estructurados, mangas largas, cuello clásico y de corte recto que ha llamado la atención tanto por su color como por el detalle del lazo por debajo de las solapas. Lo ha combinado con pantalones de cuadros en gris favoritos, así como chaqueta de efecto cuero para combatir las bajas temperaturas. Asimismo, ha apostado por joyería sutil y semirecogido que acentúa la sofisticación del estilo.