Dior tiñe de feminidad el tartán más clásico para presentar su colección Crucero 2025 en Escocia

Dior, Escocia y la colección Crucero 2025 de Chiuri. ¿Qué más se puede pedir? Para Maria Grazia Chiuri, la presentación de la colección crucero es una oportunidad para seguir los pasos de Christian Dior en todo el mundo. Viajes visuales que cada vez invocan nuevas experiencias. En 1955, Monsieur Dior presentó su obra en Perthshire, Escocia, en el salón de baile del Hotel Gleneagles. Para la directora creativa de Dior, este país se ha convertido en el marco narrativo de la colección Dior Crucero 2025 desvelada en los jardines del Castillo de Drummond, donde recuerdos, inspiraciones y sugerencias se fusionan para generar formas y bordados. En esta colección, el unicornio y el cardo, ambos símbolos de Escocia, ofrecen una variación sin precedentes del motivo Millefleurs y se transponen en bordados heráldicos, recordando el savoir-faire de esta técnica excepcional. Se trata de un emblema de Mary Stuart, que se puede encontrar en la obra Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power, de Clare Hunter, tal y como lo recuerda Dior. De Anya Taylor-Joy a Jennifer Lawrence o Victoria Federica, nadie se ha querido perder esta noche mágica entres castillos.

El mismo que ha adornado algunas de las prendas de esta línea crucero, trazando una cartografía de colaboraciones y encuentros culturales diseñados especialmente para este desfile, incluyendo un homenaje al tartán: "Probablemente, sea el único tejido elegante que se resiste a las modas", escribió Christian Dior en 'El pequeño diccionario de la moda'. Tras rendir tributo a México y a Frida Kahlo como "figura emblemática de espíritu independiente" el pasado año, Dior nos invitó a viajar de nuevo con su colección Crucero 2025, presentada en Escocia, este 3 de junio.

Un mapa de Escocia adorna algunos de los modelos de esta línea de cruceros, dibujando una cartografía de colaboraciones y encuentros culturales desplegados especialmente para este desfile, como el homenaje al tartán. Los looks fusionan elementos aparentemente opuestos, como el terciopelo y el encaje, que crean siluetas entre pasado y presente. La cota de malla, eco del espíritu guerrero, destaca en un buen número de looks. Maria Grazia Chiuri optó por combinar, a su vez, las transparencias con el faux fur, jugando con los contrastes. Algunas siluetas presentan mangas exageradamente anchas, vestidos con faldas fruncidas y corpiños resplandecientes de bordados, como tributo de una época pasada.