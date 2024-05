Carmen Lomana es la Carrie Bradshaw española con esta falda de tul blanca de Dior para una noche en el Teatro Real

Una noche más derrochando glamur en Madrid, Carmen Lomana no se ha querido perder esta noche el último estreno de 'Tenorio' en el Teatro Real de Madrid al que acudió derrochando elegancia con un conjunto de dos piezas bicolor en blanco y negro. Siempre muy natural y sincera con sus declaraciones, Carmen aprovechó para defender el paso de Nebulossa por el festival de Eurovisión a pesar de su puesto 22: "A mí me gusta, simplemente por ser España ya Me gustan, ya son mis favoritos". El Teatro Real ha estrenado la ópera 'Tenorio', de Tomás Marco de la que ofrecerá cuatro funciones. La obra, de la que se ofrece cuatro funciones hasta el día 19 de mayo, fue ya estrenada en versión de concierto en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial en 2017 y el Real acogerá finalmente su estreno escénico absoluto. Y para esta noche de cultura, Carmen Lomana ha sacado uno de sus looks favoritos de Dior para convertirse en toda una Carrie Bradshaw española.

No es la primera vez que vemos a Carmen Lomana con faldas de tul, y es que ella es una gran amante de este corte en cuanto a falda se refiere, ya que, además de estilizar la figura, es un corte apropiado para ocasiones especiales y convierte un look en uno mucho más elegante y sofisticado. La falda que causó furor en la cabecera de la serie 'Sexo en Nueva York' se reinventa en uno de los looks de Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That'. Aunque ya habíamos disfrutado de varias imágenes del rodaje y los estilismos de Carrie Bradshaw ya estaban dando mucho de qué hablar, ahora por fin hemos visto el look con el que todas soñábamos: la falda de tul blanca. La mítica prenda que Sarah Jessica Parker lucía en la cabecera de la serie vuelve, aunque con un giro inesperado. Y más ahora que todas estamos de nuevo enganchada a la serie con su reposición en Netflix.

Carmen Lomana en el Teatro Real. Gtres

Una falda de tul blanca que Carmen Lomana ha combinado con un cuerpo negro de estilo chaqueta abotonada con escote Bardot, collares de perlas y los míticos zapatos destalonados de Dior.