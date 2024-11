Dulceida de paseo con su hija Aria con el pantalón más cómodo y viral de la temporada

Fue el pasado 15 de octubre cuando nació la pequeña Aria, la hija de Dulceida y Alba Paul. Desde entonces, la pareja vive en una nube de amor y ambas están totalmente volcadas en la bebé. A punto de cumplirse un mes del nacimiento, la influencer continúa recuperándose de la cesárea del parto y ha encontrado en Zara los pantalones que no va a quitarse en los próximos meses.

"Los pantalones de hoy son de Zara. Me los compré hace una semana porque como son elásticos y no tiene cremallera ni botones, así no me molestan en la cicatriz de la cesárea", ha escrito Dulceida junto a la fotografía de su look, en el que aparece en la calle con la pequeña Aria en brazos.

Dulceida con los leggins negros más virales de Zara Instagram

Se tratan de unos leggins negros elásticos con una apertura en el bajo, prenda que ha combinado con un jersey de cuello alto del mismo color y unas botas de tacón negras Un total look negro de lo más cómodo y calentito, perfecto para salir a pasear con su hija Aria.

Leggins negros con apertura en el bajo, de Zara (25,95 euros) Zara

Los leggings están disponibles aún en algunas tallas en la web oficial de Inditex y tienen un precio de 25,95 euros.