De Dulceida a Yolanda Díaz: todos los looks de los famosos en el Desfile Orgullo Madrid 2024

El Día del Orgullo Gay 2024 ha llegado a las calles de Madrid, donde las celebridades e influencers se han marcado los looks más sorprendentes (así como también los asistentes). La manifestación estatal del Orgullo LGBTBI+ ha empezado esta tarde de sábado a las 19 horas en la glorieta de Carlos V de la capital bajo el lema 'Educación, derechos y paz: Orgullo que transforma'. Asimismo, ha finalizado en la Plaza de Colón, donde las entidades organizadoras, la Federación Estatal LGTBI+ y el colectivo LGTBI de la capital (COGAM), han leído un manifiesto para hacer énfasis de las reivindicaciones de esta edición. Entre las 51 carrozas que han recorrido las calles de Madrid, encontramos una de las más repetidas y sonadas cada vez que se celebra el Día del Orgullo Gay 2024. Estamos hablando de la carroza que protagoniza cada año Dulceida. Si en la edición pasada brilló con un dos piezas de top con capucha y mini falda anudada en un lateral, esta vez nos ha sorprendido de nuevo con un mono largo y ajustado (y sin mangas), semitransparente y con un estampado llamativo en azul. Lo ha combinado con sandalias de tacón bajo y un favorecedor clean look con raya hacia un lado. Estaba claro que la influencer catalana no iba a faltar este día tan especial para el colectivo junto con su mujer Alba Paul (y, por supuesto, la bebé Aria). En el caso de su pareja, ha optado por su estilismo estrella y desenfadado, como es una camiseta deportiva conjuntada con bermudas denim y zapatillas de deportivas.

A lo largo de la tarde, también hemos presenciado rostros conocidos en las carrozas del Día del Orgullo Gay 2024 en Madrid. Entre ellos, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, subida en la carroza de Sumar, con top fruncido en rosa combinado con vaqueros largos de tiro bajo en blanco, así como con una diadema de flores con los colores de la bandera del colectivo. Nagore Robles también se ha subido a la carroza de Dulceida con un vestido mini en blanco, de mangas caídas y escote corazón con dos tiras cruzadas. Asimismo, Sandra Barneda tampoco ha podido faltar con un look de lo más casual: camisa fluida de estampado de rayas y vaqueros largos ajustados. Pocos detalles, y con una opción de lo más socorrida. Sin embargo, María Bas, de Nebulossa, ha optado por un total look en blanco, pero con el toque en tendencia de añadir unos flecos de colores en el escote del top.

