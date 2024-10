Dulceida disfruta de su primer cumpleaños siendo madre: desde sus looks de embarazada hasta los más icónicos

Cualquier persona que siga a Dulceida desde sus inicios en redes sociales es consciente de su importancia por celebrar sus cumpleaños. Pero, no de cualquier manera, sino a lo grande. Todas tienen un detalle en común: una temática de disfraces. A lo largo de los últimos años, la influencer catalana ha invitado a (absolutamente) todo su círculo de amigos a una casa rural o espacio fiestero donde había un claro código de vestimenta que debías cumplir sí o sí. Es más, todas las editoras de moda esperábamos con ansias a que llegara dicho día para localizar aquellos disfraces más trabajados. Hablamos de temáticas como Disney, vestuarios de la época, fiesta de pijamas o disco al estilo de los años 80. En este 35 aniversario de Dulceida, lo más seguro es que no organice una celebración del calibre como las anteriores por un motivo de lo más especial. El pasado 15 de octubre, Dulceida y Alba Paul se convirtieron en madres, dando la bienvenida al mundo a la pequeña Aria. Desde el primer momento, la creadora de contenido compartió con su comunidad todos los detalles sobre cómo de emocionante habían sido los primeros días junto con su bebé, así como durante el día de hoy también disfrutará de su primer aniversario como madre a sus 35 años.

El anuncio del embarazo de Dulceida causó una revolución de lo más sonora en redes sociales. Tanto sus amigas del sector como su familia o comunidad no dudaron de expresar la emoción por las ganas de tener en el mundo a Aria a través de los comentarios de la publicación de la noticia. Lo cierto es que, desde el minuto cero, la influencer se marcó una serie de lookazos (presumiendo de tripita), en los que encontramos un sinfín de tendencias del momento. Desde los vestidos de crochet perfectos para los estilismos veraniegos hasta los looks de invitada más favorecedores o sus conjuntos favoritos de top con falda mini. Una vez más, Dulceida confirmó su buen gusto y estilo tanto con prendas premamá como sin ellas. Y nosotros vamos a recopilarte todos los looks de Dulceida embarazada más fashionistas.

Con vestidos de crochet más en tendencia

El vestido de crochet con el que Dulceida presume de look premamá en Formentera. @dulceida

Con conjuntos de top y falda mini de lo más favorecedor y presumiendo de embarazo

Dulceida. Gtres

Con 'look' monocromático de chaleco y falda globo de tiro bajo

Dulceida. @dulceida

Con vestido de invitada en chocolate, escote asimétrico y ajustado más solicitado

Alba y Dulceida Gtres

Con sus estilismos veraniegos más llamativos de efecto tipazo

Dulceida. @dulceida

Los hechos son innegables. En cada alfombra roja de cualquier evento, Dulceida siempre se acaba convirtiendo en una de las mejores vestidas de la velada. Ocurrió en los Premios Goya en 2023 con el icónico diseño de lentejuelas con capa de Ze García o con todos los looks de anfitriona en las ediciones de los Premios Ídolo (confeccionados por el mismo diseñador español). Por no hablar del espectacular vestido barbicore que lució para presentar su propio documental de Prime Video. En definitiva, todas nos hemos inspirado en algunos de los estilismos de invitada de Dulceida para nuestras bodas, bautizos o comuniones. Estas evidencias también las podemos extrapolar al street style y, en especial, a sus looks para asistir a todos los desfiles de la Semana de la Moda con propuestas estilísticas de Dior, Fendi, Chanel o Prada. A continuación, hemos seleccionado los looks más icónicos de la influencer a lo largo de los últimos años.

Con el impresionante vestido de lentejuelas y capa en rojo de Ze García en los Premios Goya 2023

Dulceida con vestido de microlentejuelas de Ze García. Cedida por la marca

Con el glamuroso e impresionante vestido 'barbiecore' para la presentación de su documental de Prime Video

MADRID, 02/11/2022.- La influencer Aida Domènech, conocida como Dulceida, a su llegada a la presentación de la serie documental "Dulceida al desnudo", hoy miércoles en el cine Capitol, en Madrid. EFE/MARISCAL MARISCAL Agencia EFE

Con el vestido de novia de brillos y transparencias de Ze García para los Ídolo 2023

Dulceida. @dulceida

Con el minivestido con transparencias y capa extralarga en manzana de Ze García para los Ídolo 2022

Dulceida en los Premios Ídolo. Sergio R. Moreno GTRES

Con todos sus looks temáticos para celebrar su cumpleaños

Dulceida. @dulceida

Con los looks de invitada a la Semana de la Moda repleto de tendencias

Dulceida. @dulceida

Con conjunto de dos piezas al estilo motomami para su debut en 'El Hormiguero'

Dulceida. @dulceida

No cabe duda de que Dulceida se ha convertido en una de las influencers españolas mejor vestidas de todos los tiempos. Nos lo ha demostrado presumiendo de embarazo y ahora, con la bienvenida de Aria al mundo, lo seguirá haciendo de la misma manera.