El vestido de crochet con el que Dulceida presume de barriga en sus vacaciones en Formentera es el que las embarazadas más fashionistas llevarán este verano

El verano es sinónimo de moda relajada, colores vibrantes y, por supuesto, de looks de inspiración playera que marcan tendencia. En sus últimas vacaciones, Dulceida ha vuelto a demostrar por qué lleva tantos años siendo un ícono de estilo, luciendo una espectacular prenda de crochet durante su estancia en Formentera, que nos ha dejado boquiabiertas en el buen sentido. Este look no solo resalta su figura premamá, sino que sabemos que va a ser un must-have en el armario de verano de las embarazadas más fashionistas.

El vestido en cuestión es uno de punto con flores decorativas de Mango, con un precio en 129,99 euros. En un suave color crudo, esta pieza destaca por su diseño calado y entallado, que abraza la silueta de manera favorecedora. Las flores de colores vibrantes que adornan el vestido añaden un toque de alegría y frescura, ideales para los días soleados en la isla. Su diseño largo y entallado, junto con el escote de pico y cierre de lazo, lo convierten en una pieza elegante y femenina, perfecta para presumir de barriga de la manera más chic. Esta prenda forma parte de una colección especial diseñada por la marca barcelonesa junto a la marca turca Siedrés, reconocida por sus prendas de punto y vestidos fluidos o de red. La colaboración se caracteriza por una paleta de colores vibrantes y estampados con espíritu y2k, una tendencia que evoca nostalgia y contemporaneidad a partes iguales. Todas y cada una de las piezas de esta colección de edición limitada se han convertido rápidamente en imprescindibles para las que más saben de moda.

Mango - Vestido de punto con flores decorativas (129,99 euros)

Vestido punto flores decorativas Mango

Para completar su look, Dulceida eligió el bolso Loewe Font Tote pequeño en rafia. Este accesorio en color verde añade un toque rústico y chic al conjunto. El bolso, de diseño cuboideo y adornado con el logotipo de la casa Loewe a contraste, está confeccionado con palma de rafia cultivada, cosechada, secada al sol y tejida en Madagascar por artesanos locales. Su versatilidad permite llevarlo tanto en la mano como al hombro, gracias a su bandolera extraíble y ajustable. En resumen, mantiene un estilo minimalista que complementa perfectamente el vestido de crochet.

Loewe - Font tote pequeño en rafia (950 euros)

Bolso font tote pequeño en rafia Loewe

Las sandalias blancas de dedo y plataforma que la catalana eligió aportan comodidad y estilo, ideales para caminar por la arena de Formentera. La guinda del look la ponían unas gafas de sol de montura retro, con este outfit la influencer logra un equilibrio perfecto entre lo moderno y lo vintage, demostrando una vez más su habilidad para mezclar tendencias y crear looks que no pasan desapercibidos.

Dulceida no solo inspira a más de 3 millones de seguidores con su estilo, sino que también nos recuerda que la moda puede ser cómoda y chic, incluso durante una época tan bonita como la del embarazo. Su elección de vestuario en Formentera es una prueba más de que las futuras mamás pueden y deben sentirse elegantes y a la moda. Así, este verano, el vestido de crochet que ella ha puesto en el radar se convierte en un must-have para las embarazadas más fashionistas que desean destacar con estilo y comodidad.