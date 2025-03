Los errores en bodas de primavera que los expertos recomiendan evitar

Cuando pensamos en bodas de primavera, nos imaginamos un paisaje bucólico con flores en su máximo esplendor, temperaturas agradables y una atmósfera cargada de romanticismo. No es casualidad que esta estación sea una de las favoritas para dar el 'sí, quiero'. Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta si no se tienen en cuenta ciertos factores. Desde cambios inesperados en el clima hasta la elección inadecuada del vestido de novia o las flores, hay errores que pueden empañar el día más especial de una pareja. Para evitar imprevistos, expertos del sector nupcial, desde wedding planners hasta diseñadores y fotógrafos, han compartido las claves para que todo salga perfecto.

Tener en cuenta estos consejos marcará la diferencia entre una boda de ensueño y una jornada llena de imprevistos. Porque, aunque la primavera sea la estación del amor, un toque de previsión siempre es el mejor aliado para un día perfecto.

Olvidar que el clima es impredecible

El clima primaveral es una de sus grandes bazas, pero también puede convertirse en un enemigo imprevisible. 'Si bien la primavera suele traer temperaturas agradables, es una estación caprichosa. Un sol radiante por la mañana puede convertirse en una tarde lluviosa sin previo aviso', explica la wedding planner Sabela Gómez. Por ello, contar con un plan b es imprescindible. 'Incluir una opción elegante para imprevistos, como carpas de diseño con iluminación cálida o un espacio acristalado que permita disfrutar del paisaje sin preocuparse por el clima', recomienda la experta.

No elegir bien las flores

Las flores, protagonistas indiscutibles de cualquier enlace, también requieren una elección meditada. 'La primavera ofrece una variedad floral inigualable, pero algunas especies pueden marchitarse rápidamente bajo el sol o con cambios de temperatura', advierte Sabela Gómez. Para evitar que los arreglos pierdan su frescura a mitad de la celebración, sugiere optar por flores resistentes como peonías, ranúnculos o lilas, que mantendrán su esplendor durante toda la jornada.

Detalle flores boda primavera. Fotograma fotógrafos

No aprovechar la luz natural

Otro factor que suele pasarse por alto es la iluminación. Los fotógrafos de Fotograma recuerdan que 'la primavera ofrece una luz natural maravillosa, con un día repleto de contrastes. Desde los rayos de sol de la media mañana hasta los atardeceres tan mágicos de estos meses. Nos encanta que los novios tengan esto presente de cara a sus fotografías, sería un error no aprovechar las diferentes etapas de luz que ofrecen estos días'. Con una planificación adecuada, la luz primaveral puede ser la mejor aliada para capturar momentos inolvidables.

No pensar en la comodidad de los invitados

Los invitados, a menudo olvidados en la planificación, también merecen atenciones especiales. Sabela Gómez recomienda prever detalles que sumen confort para garantizar una experiencia inolvidable. 'Aconsejamos disponer de abanicos personalizados durante la ceremonia y mantas de lino ligero o cashmere para la noche, asegurando que cada detalle haga sentir a los invitados atendidos con elegancia. Por ejemplo, ofrecer protectores para tacones o crear zonas pavimentadas sutilmente integradas en la decoración para mayor comodidad'.

Detalles mesa invitados. Juanlu Rojano

Elegir el vestido ignorando el clima

La elección del vestido de novia es otro punto crucial en esta época del año. La diseñadora Valérie Moreau, con atelier en Madrid, recalca la importancia de adaptar el diseño a la variabilidad del clima: 'Por la variación de temperaturas, no hay que caer en el error de ir demasiado abrigadas o demasiado desabrigadas. Es necesario tener un plan b, para hacer frente a la situación climatológica y eso se consigue con diseños desmontables'. Además, aconseja no escoger tejidos únicamente por estética, sino teniendo en cuenta su idoneidad para la primavera. En cuanto a la cola del vestido, Moreau asegura que 'siempre existen opciones transformables que no obligan a renunciar a este detalle y también presillas y enganches para poder recogerla con facilidad, por si lloviera y no se mojara todo el vestido'.

Optar por complementos demasiado invernales

Los complementos también deben adaptarse a la frescura de la temporada. María Galán, fundadora de Lahuar, lo tiene claro: 'Creemos que en primavera los bordados, tanto en el vestido de novia como en los accesorios (del tocado a los bolsos de novia que llegan con fuerza) son una opción genial, que pone una nota rústica y muy personal a los looks nupciales'. La clave está en dejar atrás los materiales invernales y apostar por detalles bucólicos, flores y motivos naturales.

Con la planificación adecuada, una boda primaveral puede convertirse en una auténtica postal de ensueño. Porque más allá de las flores o el vestido, lo que realmente importa es que cada detalle fluya con naturalidad y elegancia, permitiendo que tanto vosotros, los novios, como los invitados, disfrutéis de una celebración tan mágica como inolvidable.