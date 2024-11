Por fin descubrimos el vestido de novia de Ana Guerra: De estilo princesa, con mucho tul, y encaje

Sabíamos que iba a ser de Rosa Clará, tradicional, pero con un toque moderno, pero por fin acabamos de descubrir el vestido de novia de Ana Guerra, previo paso por caja con un exclusiva en la revista ¡Hola! este miércoles. Es el vestido con el que soñaba cuando era niña. Ése con el que se imaginaba, a lo largo de los años, dándose el 'sí, quiero', y con el que se ha casado con Víctor Elías. “También habrá momento para ser más extravagante, pero éste es el ideal para ser una princesa. Rosa Clará me lo puso muy fácil. Pensaba que me iba a costar mucho más, que le iba a dar muchas vueltas. Sin embargo, no fue así. Este vestido habla de mí”, explica Ana Guerra a ¡Hola! en este exclusiva.

Un vestido de novia el de Ana Guerra con diseño con silueta en línea 'A' y aires románticos confeccionado en fino encaje en rebrodé satinado, con escote corazón, un cuerpo adornado con una onda de encaje para realzar el cuello y las clavículas; mangas extraíbles, confeccionadas también en encaje y pedrería bordada; y falda cortada al biés en 'A'. “Es que las joyas de la corona en esta boda -nos relataba- son los vestidos, quería apostar por algo menos importante. No llevo collares, no llevo pulseras… Solo, unos pendientes que me he comprado para la ocasión, pero para utilizarlos siempre”, explica también la cantante en esta exclusiva.

Un look nupcial que Ana Guerra completaba con un moño bajo con un mechón a la cara, su alianza y anillo de compromiso y un bouquet floral compuesto por las mismas rosas de la finca donde tuvo lugar la fiesta.