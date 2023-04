Largo, de tul y 'tie ye': Este es el vestido más buscado de Pull & Bear y tres formas de combinarlo

Llega el buen tiempo y eso significa que sacamos a relucir todas las prendas más coloridas cuyos tejidos son más fluidos y vaporosos, como por ejemplo el lino, una tela que transpira gracias a sus componentes, lo cual la convierte en un tejido de lo más fresco y cómodo para los días más calurosos. En tiendas podemos encontrar todo tipo de prendas de lino y es que además está en tendencia, por lo que te recomendamos que te hagas con todas las que vayan acorde a tu estilo y gustos para lucir perfecta incluso en plena ola de calor. Si bien la prenda estrella de este invierno han sido los pantalones cargo por su versatilidad y comodidad, pues todas las amantes de la moda lo han querido llevar durante estos meses, como ha sido el caso de Alba Díaz, quien no se lo ha quitado en todos estos meses y es que los ha utilizado en todo tipo de looks y ocasiones, combinándolo con sneakers y joyas en oro para elevar un poco el look y es que incluso las influencers de más de 50 años más icónicas de Instagram, Carmen Gimeno, se han rendido ante estos pantalones, luciendo unos cargo en camel junto con un abrigo de pelo en marrón y jersey celeste. Por ello, esta primavera la prenda más viral será el vestido midi, pues ya lo hemos visto tiendas y están disponible en todo tipo de tejidos, desde el clásico canalé hasta el lino, pasando por el tul o las transparencias.

Sea como sea, cada temporada surgen prendas virales que se convierten en un imprescindibles en nuestro armario. Ya pasó hace poco con el vestido midi de la firma High Spirits de Springfield en estampado de cuadros de punto y escote redondo de María Pombo, quien lo agotó en tan solo unas horas y es que los vestidos son una prenda de lo más versátil, cómoda y socorrida para esos días en los que no sabemos que ponernos y que puedes combinar con cualquier calzado y accesorios, creando un sinfín de looks diferentes. Por ello, hemos echado un vistazo a las web de varias tiendas de moda para ver qué vestidos pueden convertirse en virales esta temporada y hemos detectado, dado que el estampado 'tie-dye' está en tendencia, que el vestido más buscado de Pull & Bear tiene todos los ingredientes para ser nuestro aliado esta primavera. Se trata de un vestido midi ajustado de tejido de tul de tirantes y este estampado en tonos grises, blancos y marrones que favorece a todo tipo de cuerpos y estilos. Te enseñamos distintas maneras de combinar este vestido tan versátil como elegante pues, dependiendo del calzado y los accesorios que lleves, puedes usarlo tanto para el día a día como para la noche.

Vestido de tul de estampado 'tie-dye', de Pull & Bear (29,99 €)

Vestido tul estampado 'tie-dye' Pull & Bear

Sandalias negras tacón tiras, de Zara (39,95€)

Sandalias tacón Zara

Sneakers 990v5 Core, de New Balance (240€)

Sneakers 990v5 Core New Balance

Blazer efecto piel, de Pull & Bear (35,99€)

Blazer efecto piel Pull & Bear

Se trata de un vestido midi de lo más versátil, pues puedes usarlo para eventos de noche, combinándolos, por ejemplo, con unas sandalias de tacón y una blazer negras para la noche o con unas sneakers tipo New Balance durante el día.