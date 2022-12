Este vestido negro de Pull & Bear es el más sexy y elegante para Nochevieja

Quedan tres fines de semana de semana para que llegue la Nochevieja y hemos visto muchísimos fichajes para la última noche del año. Pero, esta vez, os traemos el vestido definitivo, un diseño que reúne todas las características de la noche del 31 de diciembre y con la que Cristina Pedroche se sentiría orgullosa de nosotras. La última noche del año es para disfrutar, vivir al límite y sobre todo, salir de nuestra zona de confort, eligiendo un vestido que se adapte a nuestra figura, sea sexy y elegante, al mismo tiempo. Este año, no hay otra opción, este vestido de Pull & Bear te hará sentir como una mujer empoderada y la gran reina del Fin de Año.

Hay muchas veces que hablamos de vestidos para Nochevieja y no sabemos exactamente que es lo que queremos transmitir pero, este año, nos hemos venido arriba, hemos decidido darlo todo y vivir la última noche del año al límite, ya sea en la Puerta del Sol de Madrid o cenando con nuestras familias en casa. Lo único que tenemos claro es que las Campanadas las daremos con un vestido de Pull & Bear en negro y siendo la sensación de la noche.

Vestido largo negro FOTO: pull &

Se trata de un vestido largo en color negro con escote bardot, abertura amplia en la pierna y silueta ajustada, un diseño con el que Pull & Bear nos ha conquistado y que ahora todas las expertas en moda desean en su armario (sea para Nochevieja o no). Este vestido es un gran fondo de armario, todas las mujeres más elegantes de España necesitan un diseño como este en su vestidor para sentirse sexys y empoderadas en cualquier situación o lugar. Sin duda, este año, con la inspiración navideña que nos ha dado Rocío Osorno y los tips estilísticos de Nochevieja que os damos desde Lifestyle, no hay opción de fallar en nuestro último look del año.

Vestido largo negro, de Pull & Bear (25,99€)

Vestido largo negro FOTO: pull &

Además, lo mejor de este vestido es que es ideal para Nochevieja por su corte y su presencia pero, después, durante el año, lo podemos usar con unos mocasines y calcetines blancos o una biker negra y botas altas. Esta propuesta de Pull & Bear es la definitiva para esta Navidad (o la siguiente) y con ella, arrasarás allá donde vayas.

Vestido largo negro FOTO: pull &

¿Lo tenemos claro? Esta Nochevieja, la firma de Inditex será la gran protagonista de la noche y tú la reina de cualquier fiesta.