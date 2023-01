Así es como las mujeres de 50 años llevan los pantalones cargo más tendencia con chaqueta de pelo de rebajas de Zara

Empezamos 2023 con fuerza, repasando todas esa tendencias que nos van a acompañar durante este nuevo año. Y si los pantalones cargo regresaron de su olvido de la moda el año pasado, este aún tendrán más protagonismo. Da igual la edad que tengas o el estilo, no pueden faltar unos pantalones cargo en tu armario este 2023 y Carmen Gimeno nos lo acaba dejar claro con su look para empezar la semana. Y es que ya la echábamos de menos después de unos días de descanso por Navidad, pero nuestra influencer más 50 favorita ha vuelto con mucha fuerza para dejarnos un look de esos que representa muy claramente su estilo con esta cazadora de pelo de rebajas de Zara. Porque no hay edad para atreverse a jugar con la moda y las tendencias, y ella lo deja claro cada semana desde las calles de Bilbao.

Carmen Gimeno es el claro ejemplo de que unos pantalones cargo también pueden ser elegantes para las mujeres con más de 50 años. Es decir, da igual que tengas 30, 50 o 60 años, los pantalones cargo tienen que estar en tu armario. Los pantalones cargo se erigen como imprescindibles del 2023, siendo casi los nuevos pantalones vaqueros que triunfaran aún más en primavera. En pleno revival de las tendencias noventeras y dosmileras, no es de extrañar que los pantalones cargo hayan vuelto a las tendencias de invierno 023. Kim Kardashian, Marta Ortega o Bella Hadid son solo algunas de las prescriptoras que ya se han sumado a esta tendencia y ahora es Carmen Gimeno la que va a hacer que los queremos llevar con nuestros looks de invierno.

Chaquetón corto, de Zara (rebajado a 99,99 euros)

Chaquetón pelo. FOTO: Zara

Unos pantalones cargo que Carmen Gimeno ha combinado con este chaquetón corto de rebajas de Zara de cuello solapa y manga larga acabada en trabilla y botón. Bolsillos en delantero con detalle de aplicación de tejido efecto piel combinado a tono.