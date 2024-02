Estos son los vestidos de marca española que llevaría la Reina Letizia en los Premios Goya 2024 (y en nuestros sueños)

¿Por qué la Reina Letizia no asiste a los Premios Goya? Eso nos preguntamos todos, porque si hay una cita que se le resiste a la Reina Letizia, son los Premios Goya. Un evento en el que seguro deslumbraría y acapararía todas las miradas con su estilismo en la alfombra roja de los Premios Goya. Y nosotras cada año soñamos despiertas con ello. Todos sabemos que Doña Letizia es una gran amante del cine y así lo demuestra con algunos gestos, hace unos días en su cita con el Rey Felipe en el cine para ver ‘Pobres criaturas’ o en su inesperada reunión en la Academia de Cine para disfrutar de la presencia de Martin Scorsese. Pero cada año rechaza asistir a los Premios Goya, y esta vez en Valladolid volverá a ocurrir. Los Reyes preferirían no hacer aparición en los Premios Goya para no restar protagonismo a los verdaderos protagonistas de la noche.

Pero como de los sueños también se vive, y nosotras seguimos soñando con que la Casa Real cambie de opinión y algún año la Reina Letizia brille en la alfombra roja, vamos a ponernos en la piel de Eva Fernández, y de entre las marca españolas favoritas de la monarca, vamos a elegir que looks le pondríamos a nuestra monarca para brillar en la alfombra roja de los Premios Goya 2024. Un año más, la reina La Reina Letizia volverá a ver la gala de entrega de los Premios Goya cómodamente sentada en el sofá de su casa, pero nosotras nos la imaginamos con estos estilismos en la 'red carpet' de la noche del cine español.

Un vestido rojo del Alta Costura de Redondo Brand de la colección homenaje a Lola Flores

Un vestido de Teresa Helbig de la que la Reina Letizia es gran fan

Un vestido de lunares muy español de la nueva colección de IQ Collection y Roberto Diz

Un vestido de Alta Costura de Ze García como las reinas de las campanadas

Con un vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal al más puro estilo Isabel Díaz Ayuso

Un vestido de Reina de lo más glamuroso de Claro Couture

Siguiendo las tendencias como toda una influencer con un vestido de Encinar

Así vestiríamos nosotras a la Reina Letizia si fuéramos Eva Fernández y algún año la Casa Real acudiera por fin a la gran noche del cine español.