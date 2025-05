Lola Índigo lo tiene claro: “La maternidad me da pánico, no quiero esa responsabilidad en mi vida”

Con los estadios a la vuelta de la esquina y una carrera que no para de crecer, Lola Índigo ha dejado claro cuál es su verdadera prioridad vital: la libertad. En el último episodio del podcast de Nude Project, la cantante se abrió sobre uno de los temas que más presiones sociales genera, especialmente hacia las mujeres: el deseo o no de ser madre.

"Tengo claro que no quiero ser madre"

Lola índigo. Gtres

"Ahora tengo claro que la maternidad no la quiero. Me da pánico en muchos niveles. Me da pánico estar embarazada. Simplemente, no lo quiero en mi vida", expresó con total firmeza. "No quiero esa responsabilidad de por vida. Yo busco la libertad vital y siento que cuando tienes una criatura a tu cargo, esa libertad desaparece por completo", le comenta la artista a Bruno Casanovas y Álex Benlloch.

Lejos de esconderse tras eufemismos o matices, Lola habló desde un lugar muy consciente. Su carrera está en uno de sus puntos más altos: acaba de lanzar Nave Dragón, su cuarto álbum de estudio, y se prepara para una gira de estadios que pasará por Madrid, Barcelona, Sevilla, Buenos Aires y Santiago de Chile. Una apuesta arriesgada, como ella misma ha dicho, "tan cara como hipotecarse de por vida". Pero aun así, su brújula personal no ha cambiado: "Mi objetivo vital es ser libre siempre".

El derecho a decidir

Sus palabras han sido celebradas por muchas mujeres en redes sociales, que agradecen su valentía al expresar una decisión que aún se mira con lupa cuando viene de una figura pública. "Soy madre por elección, muy deseada, peleada, soñada y hecha realidad. Pero entiendo totalmente lo que quiere decir y la aplaudo", comentaba una usuaria. "Mejor esto y ser consciente a las madres que los tienen y no se hacen cargo". Otras incluso se han sentido reflejadas: "He perdido la libertad por mi gata, imagínate con una criatura".

La conversación de Lola pone sobre la mesa una tensión social muy presente: la dificultad de decir en voz alta que no se quiere ser madre sin recibir juicios, interrogantes o condescendencia. Y aunque ella evita definirse como referente, sí reconoce que si su testimonio puede sembrar una semilla de autoestima y libertad en otras, entonces ya habrá valido la pena.

Un camino propio, dentro y fuera del escenario

Desde su salida de Operación Triunfo y su paso por China para formarse en baile, Mimi Doblas -nombre real de Lola- ha construido una carrera marcada por el esfuerzo, el talento y una estética propia. En estos años ha pasado de los rankings a los grandes escenarios, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la música en español.

Pero más allá del show, también se ha convertido en una voz activa dentro de la industria, señalando las desigualdades de género aún presentes en festivales y medios. "A veces en un festival hay cincuenta hombres y solo dos mujeres en el cartel", decía en una entrevista.