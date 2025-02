De Eugenia Martínez de Irujo a María Pombo, los looks de las españolas en el Festival de Viña del Mar 2025 en Chile

Las celebridades españolas han aterrizado en el Festival de Viña del Mar 2025 con los looks de invitada más glamurosos y fashionistas. Mientras las famosas, editoras de moda e influencers están asistiendo a los desfiles de la MBFWM en Ifema, personalidades del calibre como Eugenia Martínez de Irujo o María Pombo han cruzado el charco para asistir a uno de los festivales de música más relevantes. Exactamente, se trata de uno de los certámenes musicales más grandes y longevos de habla hispana. Esta edición ha tenido lugar la alfombra roja de inauguración este 21 de febrero a las 21.00 horas, en donde hemos cazado todas las tendencias de las asistentes.

Tanto Eugenia Martínez de Irujo como María Pombo han sido las invitadas especiales que han desfilado en la alfombra roja inaugural del Festival de Viña del Mar 2025 en Chile. Y no solamente ha habido una presencia española por parte de la socialité e influencer, sino que también ha asistido Nia Correia para representar a nuestro país en la Competencia Internacional con su tema Caminito de lamento, que ha competido por la codiciada Gaviota de Plata. Cada una de ellas han protagonizado estilismos despampanantes, sorprendentes y repletos de tendencias a la vista que servirán como lluvia de ideas a las próximas invitadas a bodas, bautizos o comuniones. En el caso de María Pombo, se ha decantado por un diseño en tono rojo, uno de los mas favorecedores para potenciar tanto su bronceado como color de cabello. Se trata de un cuerpo totalmente fruncido con volantes sutiles en palabra de honor con peplum con falda ajustada hasta las rodillas, zona en la que se abre un gran vuelo que termina en cola.

Lo ha combinado con joyas de estilo minimalista para otorgar el mayor protagonismo al atuendo. En términos beauty, como suele hacer en recurrentes eventos, ha apostado por hairstyle sencillo con melena lisa, así como por maquillaje totalmente natural con toques glow y tonos rosados.

María Pombo en el Festival de Viña del Mar 2025 en Chile. Gtres

En cambio, Eugenia Martínez de Irujo se ha olvidado de las tonalidades más llamativas para confiar de nuevo en el color que nunca falla. Acompañada de Narcís Rebollo, ha causado sensaciones con un vestido plisado en negro de escote halter, frunces en la zona de la cintura y largo hasta los tobillos. Un diseño de lo más confiado con el que no hay margen de error y siempre funciona para cualquier ocasión. Lo ha combinado con sandalias de tacón al tono, así como de collar favorito de su colección con Tous. De la misma manera que la influencer, hemos visto a la madre de Tana Rivera con un look de maquillaje natural, pero con un recogido desenfadado que no puede sentarle mejor.

Eugenia Martínez de Irujo en el Festival de Viña del Mar 2025 en Chile. Gtres

Nia Correia ha triunfado con un precioso vestido en rojo, también, que llama la atención por un escote asimétrico, ajustado y de corte largo. Un diseño sencillo, favorecedor y confiado con el que se ha convertido en una de las mejores vestidas de la noche. Lo ha combinado con sandalias de tacón metalizadas, así como ha arriesgado (y ganado) con un wet look que se seguirá llevando esta temporada.

Nia Correia en el Festival de Viña del Mar 2025 en Chile. @niacorreia

Las celebridades españolas se han convertido en una de las mejores vestidas de la alfombra roja inaugural del Festival de Viña del Mar 2025. Una vez más, han sacado sus mejores galas para ser todo un ejemplo de moda para las próximas invitadas.