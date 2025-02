Eugenia Martínez de Irujo presume (otra vez) de la chaqueta con firma de Tana Rivera y la combina con un mono elegantísimo

Eugenia Martínez de Irujo parece haberse enamorado de una las prendas estrella de la nueva colección de E.R.A.X en colaboración con su hija Tana Rivera y que fue presentada hace tan solo unos días en el marco de Madrid es Moda, ¿por qué lo pensamos? Pues bien, Eugenia eligió una chaqueta roja con mangas abullonadas de la colección 'Herencia' para apoyar a la joven diseñadora el día de su debut, marcándose un lookazo estilo boho con pantalones vaqueros anchos que tan bien sabe defender la madrileña, y solo horas más tarde hemos podido verla lucir otro look con la misma chaqueta pero en este un caso, combinada un elegantísimo mono azul de raya diplomática. Con este nuevo estilismo, Eugenia Martínez de Irujo nos deja claro que la chaqueta diseñada por su hija no solo es una prenda con una fuerte carga sentimental, sino también una pieza versátil y sofisticada capaz de elevar cualquier conjunto. Su combinación con un mono azul marino de raya diplomática y detalle de lazada maxi en el cuello aporta un aire de elegancia clásica, mientras que el diseño estructurado de la chaqueta añade un giro contemporáneo que equilibra la estética del look. En definitiva, un estilismo que demuestra cómo una prenda con personalidad puede adaptarse a diferentes contextos y estilos sin perder su esencia.

'Herencia', la colección con la que Tana Rivera ha dado sus primeros pasos en el diseño de moda de la mano de E.R.A.X. y una de las más esperadas en la semana de Madrid es Moda, es todo un homenaje a su historia familiar y a sus raíces culturales. Cada prenda está pensada para transmitir una identidad única, con tejidos y formas que beben de la tradición española y de la relación emocional que la joven diseñadora ha mantenido con sus abuelas. La colección, confeccionada a mano en Madrid por costureras locales, se basa en materiales nobles y artesanales, como la arpillera, el popelín, las batistas con pedrería y las pasamanerías. El resultado: piezas atemporales que celebran el legado y la elegancia de la moda hecha en España.

Eugenia Martínez de Irujo, como toda una madre orgullosa y su apoyo incondicional a la firma de su hija, con este nuevo estilismo de chaqueta abullonada y mono de raya diplomática también se ha convertido en la mejor embajadora de esta propuesta. Y es que la mismísima Tana Rivera ya dijo en su momento que comparte muchas prendas con su madre: 'somos de las que nos robamos ropa y compartimos, tanto de su armario como prendas de mi abuela...'.