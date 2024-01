Las firmas de novia clásicas que aman las chicas de Madrid y que podría llevar Teresa Urquijo en su boda con Almeida esta primavera

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se casan esta primavera en Madrid. Según publican los medios 'Semana' y 'Ok Diario' el alcalde de la ciudad de Madrid pasará por el altar junto a su novia, Teresa Urquijo tras casi dos años de relación, y a nosotras que nos encanta una boda de primavera, no hemos podido dejar de pensar en los vestidos de novia que podría llevar Teresa, con las firmas más clásicas y pijas, y también en todas las tendencias en novias para esta primavera 2024. En esta ocasión, la pasarela barcelonesa augura que las novias de 2024 llevarán desde vestidos cut out hasta monos, minivestidos o atrevidos detalles florales en 3D. Pero en esas tendencias no creemos que caía Teresa Urquijo que será una novia mucho más clásica y sencilla, fiel a su estilo.

El alcalde de Madrid estaría preparando su boda para el próximo mes de abril, según firman en exclusiva la revista 'Semana' y el diario 'Ok Diario'. Ambos medios coinciden en el mes del enlace, y para una novia de primavera, estas son las marcas de vestidos de novia que más nos encajan para Teresa Urquijo después de analizar su estilo en sus apariciones públicas con Almeida.

Teresa Urquijo y Almeida GTRES

Inuñez Atelier

Una de las favoritas de las chicas más clásicas de Madrid, de influencers y famosas. De sus talleres ubicados en Madrid y en Vigo brotan los vestidos de novia más alabados de Instagram, con diseños derrochan personalidad clásica y elegante. Vestidos de novia que ponen en valor el patronaje, la costura artesanal y los materiales.

Inés Martín Alcalde

Ubicado en pleno barrio de Salamanca -concretamente en la calle Claudio Coello, 32-, Inés Martín Alcalde es otra de las diseñadoras preferidas por esas novias con gusto y cierta sensibilidad por la moda. Pro con ese toque clásico y pijo que tanto nos inspira.

Navascués

De Belén Corsini, a Teresa Andrés Gonzalvo, los vestidos de Navascués son un catálogo clásico que la modista ha ido actualizando en función de las tendencias y las demandas de las novias que llaman a las puertas de su taller en Madrid.

Lorenzo Caprile

¿Qué decir que no se sepa de Caprile? De los últimos, destacan los tres vestidos que Caprile ideó para Marta Lozano. En sus casi 40 años de profesión como modisto nupcial, Caprile ha hecho del corsé su pieza estrella, corpiño, falda voluminosa, cola kilométrica y velo.

Estas son algunas de las firmas de novia 'made in Spain' que podría haber elegido Teresa Urquijo para su boda de primavera.