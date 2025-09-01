Georgina Rodríguez arrasa en la alfombra roja del Festival de Venecia con un vestido de encaje y su espectacular anillo de compromiso

La futura mujer de Cristiano Ronaldo ha vuelto a conquistar todas las miradas en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025. Este domingo, durante la gala Filming Italy Venice Award, Georgina Rodríguez acaparó flashes y titulares con un estilismo que confirma su posición como icono de moda internacional.

La modelo española eligió para la ocasión uno de los vestidos más impactantes de la temporada: un diseño negro de encaje ceñido al cuerpo, con escote lencero y delicadas transparencias de Roberto Cavalli custom que realzaban su figura. Sensual, elegante y sofisticada, Georgina ha demostrado que el encaje negro se consolida como una de las tendencias más virales del otoño 2025.

El vestido que paralizó la alfombra roja

La pieza, de corte sirena y caída impecable, combina bordados florales con transparencias estratégicas, consiguiendo un efecto visual que equilibra glamour y sofisticación. Los finísimos tirantes y el escote corazón enmarcaban el diseño, mientras que el detalle más llamativo estuvo en los accesorios: un choker joya en forma de rosa, cubierto de brillantes, que aportó luz y protagonismo al look.

Italy Venice Film Festival Father Mother Sister Brother Red Carpet Alessandra Tarantino/Invision/AP Agencia AP

El maquillaje, en tonos tierra y labios efecto gloss, potenciaba su mirada y se complementaba con un recogido effortless con mechones sueltos que aportaban frescura. En conjunto, un estilismo que no solo captó la atención de todos los presentes, sino que ha arrasado ya en redes sociales y plataformas de moda.

Italy Venice Film Festival Father Mother Sister Brother Red Carpet Alessandra Tarantino/Invision/AP Agencia AP

Sus looks previos en Venecia: una lección de estilo

Antes de brillar sobre la alfombra roja, Georgina Rodríguez ya había marcado tendencia con los dos estilismos con los que llegó el domingo a la ciudad italiana. Primero, un total look negro compuesto por un body ceñido de manga corta y falda de encaje transparente, que completó con el mismo choker joya de la gala, anticipando su apuesta por el encaje como hilo conductor de la noche.

El segundo look, mucho más casual, fue un conjunto de falda midi satinada y camiseta blanca básica con gafas XL, perfecto para recorrer los canales de Venecia antes de la gran cita. Ambos estilismos confirman que la influencer domina la narrativa de estilo incluso fuera de la alfombra roja.

El anillo de compromiso que sigue generando titulares

Aunque su vestido ha sido la gran sensación, su anillo de compromiso volvió a robar flashes. La joya, que Cristiano Ronaldo le entregó hace apenas unas semanas, está valorada como una de las más exclusivas del mundo. Se trata de un diamante central ovalado de 40 a 45 quilates, flanqueado por dos diamantes laterales en talla triángulo, que aportan un brillo adicional único.

Expertos joyeros han estimado que la pieza pertenece a un rango de alta exclusividad reservado a muy pocas celebridades, y cada aparición de Georgina con el anillo en el dedo es analizada al detalle por fans y prensa especializada.

Georgina, icono de estilo en la Mostra

Con su paso por Venecia, Georgina Rodríguez consolida su imagen de estrella global de la moda. Su apuesta por el encaje negro, los accesorios joya y la sensualidad sofisticada no solo ha definido la alfombra roja de esta edición, sino que ha marcado el camino de lo que veremos esta temporada.

El diseño de Roberto Cavalli. Instagram @georginagio

Este Festival de Venecia 2025 ha confirmado que, cuando se trata de tendencias virales y looks memorables, Georgina no solo juega en otra liga… sino que es la protagonista absoluta.