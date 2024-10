Guía de estilo: cómo llevar el estampado leopardo con elegancia tanto a los 30 como a los 60

A estas alturas del otoño si algo tenemos claro en materia de tendencias es que el estampado leopardo ocupa el trono como la tendencia más deseada por todo el mundo, desde las de 30 a +60, y es que solo hace falta salir a las calles de cualquier ciudad de España y encontrarte con un sinfín de estilismos apostando por este salvaje estampado. La fiebre del leopardo lleva con nosotras unas cuantas temporadas ya, pero este otoño parece algo sin precedentes, da igual a que tienda vayas van a tener algo con leopardo, lo mismo pasa con los perfiles de nuestras influencers, socialités o periodistas favoritas, todas tienen en su armario algo de leopardo, desde María Pombo con un cárdigan ideal para llevar con vaqueros este otoño a todas partes, pasando por Carmen Lomana con el vestido midi y manga larga de Zara que solo ella puede hacer tan elegante a Nuria Roca con blusa de mangas abullonadas y cinturón fino para combinar con un rojo pasión, una de las combinaciones más arriesgadas pero acertadas de la paleta cromática. Y estamos seguras de que muchas más se van a unir a una de las tendencias más deseadas del otoño.

Si has llegado aquí es probablemente por dos motivos, o bien ya tienes una o varias prendas de leopardo en tu armario y buscas inspiración de como llevarlas o, por el contrario, estás pensando si deberías añadir algo con este salvaje estampado a tu armario, sea cual sea la razón a continuación te vamos a enseñar como influencers de 30 y +50 llevan animal print en su día a día y también varias prendas y accesorios disponibles en Zara y Mango para que te conviertas en una experta en estampado de leopardo al final de esta lectura. ¿Estás preparada?

¿Cómo llevar estampado leopardo a los 30 o los 60?

La pregunta del millón, sabes que esta tendencia está por todas partes, pero no sabes muy bien como adaptarla a tu estilo diario, tranquila para estamos aquí. Y que mejor para dar respuesta a esta pregunta que ver como iconos de estilo como Marta Lozano o Pilar de Arce llevan el estampado leopardo con gracia y sofisticación.

Marta Lozano con total look de leopardo. @martalozano

Con este outfitMarta Lozano nos deja ver que el leopardo puede ser igual de salvaje que elegante sí lo combinas con los accesorios adecuados. Nos encanta como la influencer valenciana ha elegido una camisa oversize y unos pantalones fluidos del mismo tono para conseguir ese efecto total look que tanto está triunfando últimamente, otra de las claves de éxito del estilismo de Marta son los accesorios minimalistas en negro, tanto el bolso mini como los zapatos planos de puntera hacen que el outfit en conjunto se vea de lo más sofisticado.

La verdad que nos ha costado elegir solo un look de Pilar de Arce, como buena experta en tendencias la influencer vasca, tiene unas cuantas prendas de animal print en su colección y cada una ellas nos muestra que la moda pasados los 50 años también puede ser divertida y a la vanguardia de las últimas tendencias. En este caso, Pilar combina un vestido midi con volantes de estampado animal con un cinturón en tonos marrones para marcar cintura y joyas doradas, nos encanta ver como los accesorios ganan protagonismo en este outfit.

Ahora que has visto que el estampado leopardo puede ser elegante a cualquier edad te presentamos las prendas y accesorios que necesitas en tu armario para emular el estilo de tus influencers favoritas, te advertimos lo querrás todo.

Las mejores prendas para llevar un total look de estampado leopardo

Si estás lista para llenar tu armario de animal print, no hay nada mejor que optar por un total look como el de Marta Lozano, estas son algunas de nuestras favoritas para que consigas un 'lookazo' que no dejará a nadie indiferente.

Blusa leopardo lazo cuello, de Mango (39,99 euros)

Blusa leopardo lazo cuello Mango

Falda midi leopardo, de Mango (29,99 euros)

Falda midi leopardo Mango

Vestido leopardo detalles fruncidos, de Mango (29,99 euros)

Vestido leopardo detalles fruncido Mango

Cazadora acolchada estampado animal, de Zara (29,95 euros)

Cazadora acolchada estampado animal Zara

Los mejores accesorios para llevar estampado leopardo por primera vez

Si, por el contrario, te cuesta verte con un estilismo de animal print de pies a cabeza, lo mejor es que empieces poco a poco con los accesorios, prueba con bolsos, zapatos, cinturones o incluso clips para el pelo que te seguirán dando ese toque salvaje pero en pequeñas dosis.

Mini bolso piel estampado animal, de Zara (39,95 euros)

Mini bolso piel estampado animal Zara

Bailarina doble tira estampado animal, de Zara (29,95 euros)

Bailarina doble tira estampado animal Zara

Cinturón fajín piel tachas estampado animal, de Zara (39,95 euros)

Cinturón fajín piel tachas estampado animal Zara

Clip pelo lazo estampado animal, de Zara (8,95 euros)