El cárdigan de leopardo de las chicas más pijas de Madrid es el que María Pombo se ha comprado en Massimo Dutti

No hay prenda que defina mejor el otoño que un cárdigan de lana, y María Pombo lo sabe. Y, es que, pocas prendas hay más prácticas para comienzos del otoño y entretiempo (o las noches de verano en el norte) que una sencilla chaqueta fina de punto que llevar en el bolso o sobre los hombros. No obstante, lo que si resulta llamativo es que este año la chaqueta de punto no se complica ni actualiza, sino que vuelve a sus orígenes. Así lo augura Miu Miu, firma que hizo de la chaqueta de punto más clásica de todas la estrella de su desfile. Y María Pombo la ha llevado en su versión más tendencia con estampado de leopardo.

Es el estampado del momento, tenemos muchas pruebas y cero dudas. Hablando del animal print, y sobre todo, del estampado de leopardo. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Un estampado que antes veíamos choni, y que ahora nos encanta y es moda. Y es hasta pijo como ha demostrado María Pombo con este cárdigan peludito de leopardo de Massimo Dutti.

El look de María Pombo. @mariapombo

Cárdigan animal print en lana de Massimo Dutti (99,95 euros)

Chaqueta de lana. Massimo Dutti

Una chaqueta que María Pombo ha lucido abierta con una camiseta blanca básica debajo y los eternos vaqueros que no pueden faltar en el armario de las mujeres que más saben de moda, y más en otoño.