Hablemos de la eterna blazer blanca más elegante de Ayuso para una mañana de apoyo al deporte en Madrid

Isabel Díaz Ayuso empieza la semana de trabajo en Madrid con una agenda llena de deporte este lunes, y para aprovechar el día soleado que hace en Madrid ha sacado su blazer blanca más elegante y tendencia eterna. Porque si el otro día eran Carmen Lomana o Yolanda Díaz las que la lucían con máximo estilo, ahora es Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en el acto en el que se han dado a conocer a los candidatos a los XXV Premios Laureus a los mejores deportistas del mundo, galardones que se entregarán en una gala que también se celebrará en la capital el próximo 22 de abril. Pero no solo eso, también ha recibido al luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria, que el pasado 17 de febrero se proclamó campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Lo que decíamos, un lunes de lo más deportivo para Isabel Díaz Ayuso con esta blazer blanca con botones dorados de lo más elegantes.

Ayuso siempre confía en las blazers de todos los colores para coronar sus looks de trabajo, por eso no podía faltar una americana blanca en su armario. Es más, las royals europeas que más saben de moda tienen claro que siempre te arregla tus dudas estilísticas. Pues la hemos visto en el repertorio de vestimentas de la Reina Letizia, Mary de Dinamarca e, incluso, a Lady Di en los años 80 y 90. Tras convencernos de que es el must have de todos los tiempos, y la presidenta madrileña lo sabe.

El look de Ayuso para una mañana de apoyo al deporte. Gtres

Isabel Díaz Ayuso ha optado por lucir la prenda más versátil, elegante y sofisticada que toda amante de la moda debe tener en su armario: la blazer blanca. Quizá esta opción, dado su tono más cálido, es perfecta para los meses de primavera y verano y, en tono negro, para el invierno, pero ella nos ha dejado claro que también la vamos a llevar blanca en invierno. Y ella la ha combinado con unos pantalones negros de traje.