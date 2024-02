En febrero la blazer blanca se lleva como Carmen Lomana de la forma más elegante con un jersey de cuello alto

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Da igual que sea para ir a la radio o para una merienda con amigas, que siempre nos deja looks perfectos y de lo más elegantes para copiar. Después de enamorarnos con las botas altas por encima de la rodilla, con sus faldas plisadas o sus jerséis de cuello alto perfectos para llevar con blazer en los días más fríos del invierno, después de convertirse en la reina absoluta de esta edición de MBFWMadrid, en esta ocasión lo ha hecho la blazer entallada y estructurada en blanco es un ejemplo de ello. Esta pieza de abrigo es un esencial de otoño e invierno que debemos tener en una multitud de colores porque eleva el outfit en cuestión de segundos. Es más, las royals europeas que más saben de moda tienen claro que siempre te arregla tus dudas estilísticas. Pues la hemos visto en el repertorio de vestimentas de la Reina Letizia, Mary de Dinamarca e, incluso, a Lady Di en los años 80 y 90. Tras convencernos de que es el must have de todos los tiempos, y Carmen Lomana lo tiene claro para ir al trabajo.

Carmen Lomana ha optado por lucir la prenda más versátil, elegante y sofisticada que toda amante de la moda debe tener en su armario: la blazer blanca. Quizá esta opción, dado su tono más cálido, es perfecta para los meses de primavera y verano y, en tono negro, para el invierno, pero ella nos ha dejado claro que también la vamos a llevar blanca en invierno. Se declara amante de ellas y no es para menos, como ya nos demostró hace unos meses Carmen Lomana con su blazer blanca de corte más clásico que usó para una entrevista, combinándola con un 'total look' en negro. La socialite para esta ocasión la ha combinado con un jersey de cuello alto negro.

Carmen Lomana en su sección de radio. @lasmananaskiss

Y aunque por el Stories de 'Las mañanas de Kiss' no hemos podido ver con que parte de abajo lo ha combinado Carmen Lomana, apostamos por unos vaqueros rectos o pitillo con unos zapatos de tacón destalonados que son pura elegancia en todos sus estilismos.