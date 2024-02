De Isabel Díaz Ayuso a la Infanta Elena, los looks de una noche de lo más solidaria en Madrid

Noche solidaria en Madrid que no se han querido perder ni la Infanta Elena ni Isabel Díaz Ayuso, siempre apoyando estas causas. Y es que anoche en Madrid se presentó el proyecto solidario ‘La sonrisa de María’. Se trata de un plan de investigación sobre la enfermedad del sarcoma de Ewing en el hospital infantil Niño de Jesús. Con ello, buscan ayudar a pacientes como María, de 11 años. Este proyecto nació del vínculo entre María y el torero Gonzalo Caballero, muy amigo también de Victoria Federica. Y aunque ella no ha acudido, no ha faltado su madre, la Infanta Elena recién operada de cataratas. Un evento solidario, donde lo importante es el proyecto, pero ya es sabido que con la presencia de rostros conocidos siempre será mucho más público, y gracias a la Infanta Elena y Ayuso, estamos hablando de ello, gracias a sus looks.

La Infanta Elena ha sorprendido con una bomber de tejido tweed con estampado de cuadros en tono pastel con un top lencero debajo en azul marino y unos pantalones de vestir a juego. Una bomber que vuelve a estar muy en tendencia y que además en el bajo contaba con lentejuelas. Un toque más juvenil en el look de Doña Elena que siempre va mucho más clásica, pero ha querido ir más acorde con el acto. Media melena de ondas marcadas al estilo Old Hollywood y un maquillaje de colorete coral y labial granate.

La Infanat Elena y Ayuso. Gtres

Mientras que Isabel Díaz Ayuso ha optado por un estilismo mucho más sobrio con un mono negro que ya le hemos visto en más ocasiones con un corpiño ceñido con tirantes anchos y escote recto, y pantalones wide leg que estilizan al máximo. Un look que siempre es un acierto en la Presidenta de la Comunidad de Madrid.