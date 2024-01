Del mono de lunares de la Infanta Elena a los vaqueros de Ayuso, los looks de la gala de la prensa deportiva de Madrid

Una unión que sin duda no nos esperábamos con sus looks, la de la Infanta Elena e Isabel Díaz Ayuso en la noche de Madrid. Y es que las dos han acudido a la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, presentada por Ramón Fuertes, Anguie Rigueiro y Alex Silvestre, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks porque Elena se ha vuelto a poner flamenca. Pero no solo flamenca, también ha sorprendido a todos los presentes con una bota Walker en el pie izquierdo, que alguien utiliza después de una operación o por una lesión. Pero volviendo al estilismo de la Infanta Elena , ha vuelto ha apostar por los lunares como ya hizo en SIMOF o en la fiesta en Dueñas a Hillary Clinton. O lo que es lo mismo, la madre de Victoria Federica ya está en modo Feria de Abril, mientras Ayuso ha repetido el mismo look que llevó durante el lunes para sus otros actos.

En la entrega de premios, la Infanta Elena ha optado por lucir un mono largo de lunares negros y blancos y americana blanca con un sencillo broche. Un mono que ya le habíamos visto en otras ocasiones y que además de con la botas Walker, lo ha combinado con un zapato de tacón sensato también en blanco y negro.

La Infanta Elena con mono de lunares. Gtres

También Isabel Díaz Ayuso que ha seguido con el mismo look que la vimos el lunes por la mañana, con sus vaqueros de confianza, blazer rosa y un jersey gris. Un estilismo de esos que se convierte en uniforme para la presidenta madrileña y que le encanta lucir siempre.

Isabel Díaz Ayuso con vaqueros. Gtres

Dos estilismos totalmente diferentes, para dos mujeres diferentes, cada una dejando claro su estilo en la noche de la prensa deportiva de Madrid.