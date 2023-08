Hablemos de las zapatillas españolas que han conquistado la maleta del Rey Felipe en cada verano

La salida nocturna de los Reyes, sus hijas y las Reina Sofía la pasada noche de sábado, dio para mucho análisis estilístico. Pero mientras nos centrábamos en el vestido de Mango de la Reina Letiziao los looks de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía o la Reina Sofía, nos pasó desapercibido el estilismo del Rey Felipe, que en los últimos meses ha sido coronado por la prensa europea, como el monarca mejor vestido y más elegante. Y no nos extraña, porque si el otro día nos conquistó con su camisa azul degradada, hoy lo ha hecho con las zapatillas españolas que se han convertido en sus favoritas. Estamos hablando de Yuccs, diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche, y el Rey Felipe, las ha vuelto a lucir en su última salida nocturna en Mallorca. Si hace unos años las estrenó en color beig, ahora las luce en negras. Un color de lo más elegante para una noche de cena en la isla.

Los trajes y uniformes quedan relegados a los actos oficiales para el Rey Felipe, mientras que en su vida privada suele utilizar ropa más casual, camisas desenfadadas y zapatillas cómodas y que combinan con todo, como las zapatillas de origen mallorquín Yuccs, que ha vuelto a lucir en su última noche de vacaciones oficiales. Las zapatillas de lana merina de Yuccs, un calzado que también utilizan otros miembros de la Casa Real como la Infanta Sofía y que es acuñado como "las zapatillas más cómodas del mundo" por el 87% de sus clientes. Las zapatillas más cómodas del mundo están fabricadas en lana merina y bambú, sus tejidos insignia, y llevan un recorrido imparable desde su nacimiento en 2018.

El rey Felipe, la princesa Leonor, la reina Sofía, la infanta Sofía, la reina Letizia e Irene de Grecia a la salida del restaurante Mia, situado en el Portitxol, en Palma, donde han cenado el sábado. Ballesteros EFE

Merino sport, de Yuccs (105 euros)

Zapatillas lana merino. Yuccs

"No es habitual ver este nivel de sastrería", explicó el crítico de moda Derek Guy. 'The Times' sentenció: "Felipe, el fabuloso". Eso decía la prensa internacional después de Wimbledon, y no dudamos de que hoy también hablará de este posado.