Victoria Federica modelo por un día con sus amigos influencers y este traje azul marino con zapatillas bastas

Victoria Federica ha vuelto de sus interminables vacaciones de verano en Ibiza y Formentera para una sesión de fotografías en Madrid juntos a sus amigos influencers. Y es que la royal más influencer ha pasado una mañana como toda una modelo en el hotel donde tuvo lugar lapreboda y la postboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Eso sí, si ayer la Reina Letizia se coronaba con un conjunto español, hoy Victoria Federica ha apostado por un traje azul marino y unas zapatillas muy bastas. Entendemos que es un look más otoñal para la sesión de fotos que está haciendo junto una revista, porque si no, con estos 40 grados que volvemos a tener en Madrid hoy, sería imposible. Aunque no es la primera vez que vemos a Victoria Federica hacer de modelo, ya sea para revistas de moda, del corazón o incluso como imagen de alguna marca de moda.

Por eso este martes Victoria Federica ha dejado a un lado sus bikinis y sus pantalones de lino que le vimos en los últimos días en Formentera junto a Marta Díaz, para lucir su versión más working, sofisticada y masculina con este traje oversize y zapatillas bastas. Ojalá aparezca mañana en la premier de 'Barbie' en Madrid, aunque de momento, no está en la lista de confirmados. Lo que tenemos claro es que este estilismo de Vic, se lo vamos a copiar cuando empiece el otoño parar ir a la oficina.

Victoria Federica, modelo por un día. Gtres

Un estilismo perfecto para cuando empiecen a baja las temperaturas con un traje oversize azul marino, zapatillas bastas y un moño bajo.