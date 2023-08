Un verano con mucho Rey pero pocas reinas

Maletas preparadas en Marivent y un verano real cada vez más corto y con menos exposición pública. Así podríamos resumir lo que han sido las vacaciones en Mallorca de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía; unos días de descanso en los que se ha echado en falta una mayor empatía de la Casa para con los medios de comunicación -tanto locales como los de fuera de la isla- cuyos ingresos dependen de la cantidad de fotografías diferentes que puedan hacer de la Familia Real: año tras año, ven con decepción cómo las citas se reducen y se cambian por selfies en instagram.

Si no hay cambio de última hora, la reina y sus hijas abandonarán el palacio mañana martes, quizás el miércoles, para iniciar unas breves vacaciones privadas en un lugar desconocido. Serán cortas, pues Leonor debe ingresar el próximo 17 de agosto en la Academia Militar de Zaragoza para iniciar sus estudios; también Sofía pondrá rumbo a Gales para cursar el bachillerato internacional en las mismas fechas. El Jefe del Estado, por su parte, viajará el próximo 15 de agosto a Paraguay para la toma de posesión del presidente electo, Horacio Cartes, así que intentará prolongar unos días más su estancia en Mallorca, para así seguir disfrutando de algunas de sus aficiones favoritas y compartir manteles con amigos de toda la vida. No se quedará solo en Marivent, pues la reina Sofía y la princesa Irene de Grecia aún pasarán varias semanas en la isla.

Decíamos que ha sido un verano, no atípico, porque se sigue cumpliendo escrupulosamente el planning de años pasado, pero sí menos abierto. Ha sido Felipe el que más tiempo se ha dejado ver. Desde que llegó a finales de julio a la isla no ha habido día en el que no haya sido fotografiado. Desde sus audiencias con las principales autoridades de Baleares, la recepción en Marivent, hasta su participación, todos los días, en las regatas de la Copa del Rey de Vela Mapfre donde, por primera vez, ha subido al podio de los ganadores gracias al segundo puesto alcanzado por el Aifos. Ni este hito hizo que el resto de la Familia Real visitara un solo día el Naútico de Palma ni, aún menos, acudiera a la entrega de trofeos en la noche del sábado para aplaudir al monarca. Para compensar, salieron tras la ceremonia todos juntos a cenar al restaurante Mía del Portitxol. Primera vez en todo el verano que se pudo captar a la reina Sofía junto a sus nietas Leonor y Sofía, y al resto de inquilinos de Marivent, incluído el matrimonio Fruchaud, grandes amigos de la madre del Rey.

El rey Felipe, la princesa Leonor, la reina Sofía, la infanta Sofía, la reina Letizia e Irene de Grecia a la salida del restaurante Mia, situado en el Portitxol, en Palma, donde han cenado el sábado. Ballesteros EFE

Lo mejor de la velada, sin duda, la imagen captada por un gráfico de una muy cariñosa Letizia con Felipe en la puerta del restaurante minutos antes de salir al exterior. No faltó ni un fotógrafo, pues todos recibieron el aviso. Y esas llamadas tienen un por qué.

Hay malestar evidente entre el sector ante la inesperada y no anunciada visita sorpresa que la reina, Leonor y Sofía hicieron a la Granja Escuela Jovent, en Palma. Una salida que ni siquiera pudo ser captada por el fotógrafo oficial de la Casa, que estaba en el mar, siguiendo la regata. Fue la cuenta de instagram de la granja -cuya escuela de verano cuesta por niño 700 euros al mes- quien desveló la excursión real. Y no fue de hecho, hasta horas después, que saltó a los medios. De ahí, que la cena del sábado fuera ampliamente pública. Está por ver si, en las horas que faltan hasta el adiós, aún salta la sorpresa.

Viaje de ida y vuelta

Aunque Felipe VI se marchará de la isla para acudir a la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay, fijada para el 15 de agosto, hay rumores que apuntan a que el Jefe del Estado podría quedarse algunos días solo en Marivent para seguir preparando con discreción la ronda de consultas con los partidos políticos tras las elecciones del 23J. Con la incertidumbre de unos resultados que lo dejan todo en el aire, el monarca hará de Mallorca su refugio hasta regresar al palacio de la Zarzuela para proseguir con la agenda institucional.