El Rey Felipe da una lección de estilo en Mallorca con esta camisa degradada en tonos azules

Tarde de posado extraoficial de la familia real, y siempre nos fijamos en los looks de la Reina Letizia, y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, pero hoy queremos analizar también el estilo del Rey Felipe. Y más después de que la prensa europea lo haya ensalzado en las últimas semanas como uno de los monarcas más elegantes del continente después de su asistencia en Wimbledon para ver ganar a Carlos Alcaraz. Para su primer posado en familia, y no en las regatas en Mallorca, el Rey Felipenos ha dado una lección de estilo y elegancia que deberían copiar todos los hombres en verano. Camisa degradada en diferentes tonos de azul, pero no una camisa de manga corta como hace muchos hombres, de manga larga y remangada, que es mucho más elegante. Porque sin duda, la camisa del Rey ha sido la estrella de su estilismo.

Una camisa en tonos azules que ha combinado con un pantalón blanco, cinturón y alpargatas en azul marino también. Un estilismo perfecto y de lo más elegante para una noche de verano, que además, resalta el envidiable bronceado que luce el Rey Felipe después de estos días de regatas. "No es habitual ver este nivel de sastrería", explicó el crítico de moda Derek Guy. 'The Times' sentenció: "Felipe, el fabuloso". Eso decía la prensa internacional después de Wimbledon, y no dudamos de que hoy también hablará de este posado.

Los Reyes y sus hijas visitan los Jardines de Alfabia en Mallorca en su tradicional posado de verano Raúl Terrel EUROPAPRESS

Estamos deseando ver con que estilismos nos sorprende el Rey Felipe en estas semanas de vacaciones oficiales en Mallorca.