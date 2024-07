No hay vestido lencero que siente mejor que este rojo de Zara que Vicky Martín Berrocal se ha llevado en su maleta a Lanzarote

Vicky Martín Berrocal está disfrutando de unos días de vacaciones junto a su hija en Lanzarote, y nos ha dejado el look que eligió para celebrar la victoria de España en la Eurocopa, con un vestido rojo lencero de Zara que no puede faltar tampoco en nuestra maleta de vacaciones. Porque de todos los vestidos rojos que hay en tienda esta temporada, este de Zara no pude ser más bonito y sentar mejor. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Vicky Martín Berrocal con este diseño rojo que hemos encontrado Zara y que necesitamos en nuestra maleta de verano. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero.

El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver esta primavera/verano 2024. Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo, y ahora es Vicky Martín Berrocal la que lo luce en rojo, con la espalda al descubierto y con unos fruncidos que hacen que sea de 'efecto tipazo'.

Vestido lencero drapeado, de Zara (35,95 euros)

Vestido lencero. Zara

Un vestido lencero que depende de los completos y los zapatos, tanto lo puedes llevar de día o de noche como ha hecho Vicky Martín Berrocal.