De Alice Campello a Amelia Bono o María Pombo, estos son los looks con los que han celebrado la victoria de España en la Eurocopa

No lo vamos a negar, aún estamos de resaca de celebración de la Eurocopa conquistada por España, pero eso sí, ha costado menos levantarse de la cama este lunes, sabiendo que somo campeones. Y si anoche nos fijábamos en el look de la Infanta Sofía para ver ganar a España en el Olímpico de Berlín, hoy lo hacemos con Alice Campello y Marta Díaz. Pero no solo ellas, desde España también Amelia Bono, María Pombo o Lola Lolita no han dejado pasar la oportunidad de animar a la roja en sus redes sociales con outfits con el toque o la camiseta de fútbol de la selección. España suma su quinto gran título, De la Fuente cierra el triplete y Navas se despide a lo grande. La selección española masculina de fútbol conquistó este domingo su cuarto título de la Eurocopa al imponerse en la final de la edición de 2024 disputada en Alemania a Inglaterra y levantar el quinto gran trofeo en su palmarés, mientras que el seleccionador Luis de la Fuente cierra su particular triplete continental y Jesús Navas se despide con un tercer título.

Alice Campello junto a Marta Díaz en el césped del Olímpico de Berlín celebrando la victoria de España y de Álvaro Morata como capitán que fue el encargado de levantar la copa al cielo de Alemania. Alice optó por un vestido rojo satinado, de cuello halter y cortito que ha combinado con unas sandalias planas doradas. Mientras que Marta lo ha hecho con la camiseta de la selección, vaqueros y zapatillas blancas, un estilismo muy parecido al que lució en la final de la Champions League con la camiseta del Real Madrid.

Alice Campello y Marta Díaz celebrando el triunfo de España. @maarta_diiaz

María Pombo vivió la final en su casa, con sus amigos, y con el 'dress code' un toque de rojo o la camiseta de España. Aunque la mayoría no lo cumplieron, ella lució una camiseta de la selección que le dejó un amigo y una falda blanca ibicenca de su marca Tipi Ten.

María Pombo. @mariapombo

Si por la mañana veíamos a Amelia Bono con un conjunto de lino de Oysho, por la noche lo hacía con un conjunto de crochet rojo de H&M para apoyar a España desde su casa.

Amelia Bono. @ameliabono

Tampoco ha querido faltar enseñando sulook Lola Lolita que ha lucido una camiseta de tirantes de España, con vaqueros y la bandera a los hombros.

Estaremos pendientes esta noche en la celebración de España en Cibeles a las 20 horas, a ver si se acercan más famosas para poder ver sus estilismos.