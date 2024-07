Rocío Osorno apuesta por un fresquito y favorecedor conjunto bordado de Zara, ideal para las noches de verano

No hay tendencia que se le escape a Rocío Osorno, esta vez ha vuelto a deslumbrar en sus redes sociales con un conjunto que se perfila como la elección perfecta para las noches de verano. La influencer sevillana nos muestra cómo lograr un look fresco y favorecedor, ideal para esas veladas estivales donde queremos lucir radiantes sin renunciar a la comodidad. El look en cuestión se compone de dos piezas clave: un chaleco largo y un pantalón de pierna ancha, ambos en un elegante color marrón con detalles de bordados en negro y apliques brillantes que añaden un toque de glamour. Vamos a desgranar cada una de las piezas para que veas mejor por qué este conjunto es todo un acierto.

Zara - Chaleco largo bordados ZW collection (69,95 euros)

Chaleco largo bordados Zara

El chaleco, pieza central de este conjunto, presenta un diseño abierto con cuello redondo y sin mangas, ideal para mantener la frescura durante las cálidas noches veraniegas. Los detalles de bordados y abalorios en la prenda son simplemente exquisitos, aportando un aire artesanal y sofisticado. El cinturón ajustable con lazadas permite entallar la prenda a la cintura, realzando la silueta y ofreciendo una versatilidad que permite adaptarse a diferentes estilos y ocasiones o dejarlo suelto.

Zara - Pantalón wide leg bordados ZW collection (59,95 euros)

Pantalón wide leg bordados Zara

Completando el conjunto, encontramos un pantalón de tiro alto y pierna ancha que armoniza perfectamente con el chaleco. Al igual que el chaleco, el pantalón cuenta con bordados y abalorios que continúan el diseño detallado y cuidado del conjunto. La cintura con trabillas y el cinturón ajustable permiten un ajuste perfecto, mientras que el cierre con cremallera oculta en la costura asegura una apariencia limpia y elegante. Este pantalón no solo es cómodo y fresco, sino que también alarga visualmente las piernas, creando una figura esbelta y estilizada.

Mango - Top crop calado (17,99 euros)

Top crop calado Mango

Para acompañar este conjunto, Rocío Osorno ha optado por un top crop calado de Mango, una elección que añade un toque de sensualidad y frescura al look. El top, en color negro y confeccionado en 100% algodón, presenta un diseño calado que deja entrever sutilmente la piel, creando un contraste atractivo con el conjunto marrón. El diseño entallado y el escote pronunciado realzan el busto y la cintura, mientras que los tirantes finos y el elástico en la parte posterior garantizan un ajuste cómodo y seguro.

Parfois - Pendientes cóncavos (8,99 euros)

Pendientes cóncavos Parfois

Para completar su look veraniego, Rocío ha elegido unos pendientes cóncavos de Parfois con un acabado brillante plateado. Estos pendientes grandes, hechos en 100% zinc, añaden un toque de personalidad y sofisticación, siendo el complemento perfecto para un conjunto que ya de por sí es deslumbrante. Su forma cóncava y su brillo plateado captan la luz de manera espectacular, enmarcando el rostro y añadiendo un toque final de sofisticación.

Rocío Osorno, nos vuelve a demostrar porque tiene una fiel comunidad de casi 2 millones de seguidores en Instagram, donde casi a diario sirve de inspiración para aquellas que buscan combinar comodidad y estilo en un solo look.