Hemos encontrado rebajado el jersey flúor de Nuria Roca que te hace cualquier look

Que a Nuria Roca le gusta arriesgar en sus estilismos no es nada nuevo, total looks de leopardo, vestidos de tul, y podríamos seguir así un buen rato. En la tertulia de este jueves en 'El Hormiguero' la presentadora de Atresmedia ha vuelto a recurrir a los colores flúor para sentarse a debatir con Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Tamara Falcó. En esta ocasión, Nuria ha optado por un jersey de punto en amarillo flúor, una prenda tan potente que transforma cualquier look en cuestión de segundos. Y la mejor noticia es que lo hemos encontrado rebajado en American Vintage, para que tú también puedas dar ese toque vibrante a tus outfits.

Los colores flúor son un lenguaje de moda en sí mismos, y Nuria Roca lo domina a la perfección. Estos tonos no solo iluminan, sino que transmiten una fuerza y energía que pocas prendas logran. Son una declaración de intenciones, cuando llevas flúor, no estás buscando pasar desapercibida. Además, los colores flúor tienen esa capacidad que nos chifla de una prenda, un poder transformador que eleva cualquier look. Puedes llevar el conjunto más básico (un vaquero y unas zapatillas) y, con una sola pieza en un tono vibrante como este jersey, el resultado es fresco, moderno y lleno de personalidad. Es esa chispa que eleva un estilismo sin necesidad de complicaciones, convirtiéndolo en una apuesta ganadora para cualquier ocasión. Y la presentadora lo sabe mejor que nadie, porque cuando eliges flúor, eliges destacar, y su presencia en la tertulia de 'El Hormiguero' ha vuelto a acaparar todas las miradas.

Jersey mujer cikoya, de American Vintage (rebajado a 91 euros)

Jersey mujer cikoya American Vintage

La presentadora ha apostado por un look casual-chic que convierte al jersey en el absoluto protagonista. Fiel a su estilo, Nuria Roca ha optado por combinar esta pieza tan llamativa con unos jeans negros de corte recto efecto aterciopelado de Bershka, creando un contraste ideal que deja todo el protagonismo al jersey. Pero, como siempre, Nuria no se ha quedado ahí. Para añadir un toque de sofisticación, ha elegido un espectacular collar babero plateado de la colección de Paco Rabanne x H&M. Y para completar el look, unos botines negros de Saint Laurent que, aunque discretos, son el toque de elegancia necesario para redondear el estilismo. Un conjunto que demuestra que el equilibrio entre básicos y piezas 'statement' como un jersey flúor es la clave para un resultado perfecto.

Con esta nueva elección de moda, la valenciana nos ha dejado claro que un jersey como este de American Vintage no es solo un capricho de temporada; es una inversión en estilo, y ahora que está rebajado, es el momento ideal para incluirlo en tu armario, y será todo lo que necesites para elevar desde tus looks más básicos a los más fashionistas, palabra de Nuria Roca.