Amelia Bono se ha comprado en Zara el chaleco de punto 'Mocha Mousse' más tendencia del invierno

Amelia Bono ha pasado de unos días en familia en Baqueira Beret, uno de los destinos preferidos de las celebrities amantes de la nieve, a disfrutar de la capital andaluza, muy probable para estar presente en el día de hoy en el We Love Flamenco, una de las citas imprescindibles en el calendario de toda amante de la moda en nuestro país. Como fieles seguidoras de su cuenta de Instagram ha sido verla instalarse en su habitación de hotel a través de sus stories y caer rendidas ante el último descubrimiento de la madrileña en Zara, un chaleco de punto muy 'Mocha Mousse', el color Pantone 2025 y por ende uno de los que más veremos por todas partes en este nuevo año.

Hablar del color Mocha Mousse es hablar de un tono cálido y terracota que evoca el confort, la elegancia y ese toque neutral que combina con todo. No es casualidad que este color haya sido nombrado como el rey del Pantone para 2025, ya que su versatilidad y sofisticación lo posicionan como el aliado perfecto para looks tanto casuales como más pulidos. En definitiva, se avecina un año cargado de prendas en esta tonalidad, desde básicos como suéteres y abrigos en invierno hasta complementos como blusas y vestidos en primavera-verano, y para ser sinceras, no nos puede gustar más esta elección cromática para llevarla todos los días y a todas horas.

Jersey chaleco punto grueso, de Zara (29,95 euros)

Jersey chaleco punto grueso Zara

Al meter en su maleta a Sevilla este jersey, Amelia demuestra una vez más su ojo clínico para captar las tendencias como toda una 'insider'. Este chaleco de punto grueso, con botones dorados y un diseño relajado, pero muy favorecedor, es una pieza tan funcional como estilosa. Perfecto para llevarlo sin nada debajo, como ha hecho ella, o con una camiseta básica o jersey de punto fino para un look más abrigado e ideal para afrontar la ola de frío que se espera este fin de semana en la capital.

Amelia Bono con jersey chaleco de punto de Zara. @ameliabono

La influencer ha optado por combinar este jersey chaleco 'Mocha Mousse' con unos vaqueros grises de corte recto (uno de los estilos más favorecedores a cualquier edad) y unas botas negras de puntera, logrando un conjunto cómodo y perfectamente equilibrado. El resultado es un look que respira sofisticación sin esfuerzo, ideal tanto para disfrutar de un día por Sevilla como para inspirar a sus miles de seguidoras a hacerse con esta joyita de Zara antes de que desaparezca de las tiendas. Conociendo el poder de prescripción de Amelia Bono, no nos extrañaría para nada que a lo largo del fin de semana este jersey se haga con la etiqueta de agotado tanto en tiendas físicas como en la web.