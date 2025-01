El traje oversize marrón chocolate de Tamara Falcó que toda amante del lujo silencioso querrá copiar

Tamara Falcó siempre acierta con todos y cada uno de sus estilismos o lo que es lo mismo, la marquesa de Griñón, ha heredado de su madre, Isabel Preysler, el gusto por la moda coronándose como un referente de estilo nacional al que muchas mujeres miran día tras día. Y es que la socialité domina como nadie ese je ne sais quoi que hace que cada look se convierta en una referencia de estilo, no importa si se trata de una chaqueta estilo jacquard para un fin de semana de desconexión, una sudadera para looks más relajados o un traje oversize como del que venimos a hablar hoy.

El traje oversize en tono marrón chocolate que Tamara Falcó ya tiene en su colección no solo es un imprescindible en los armarios de las insiders de moda, sino también una pieza clave para quienes buscan esa elegancia atemporal que define el lujo silencioso. Este color, que evoca calidez, sofisticación y conexión con la naturaleza, ha sido uno de los grandes protagonistas de las pasarelas internacionales en 2024, desde las colecciones minimalistas de The Row hasta las propuestas más estructuradas de Bottega Veneta. El marrón chocolate se ha posicionado como el nuevo negro para el invierno, aportando una profundidad cromática que combina a la perfección con otros tonos neutros como el beige, el gris y el blanco, creando estilismos que respiran equilibrio y armonía. Asimismo, en las pasadas semanas de la moda hemos visto como las grandes casas de moda han apostado por siluetas relajadas y tejidos naturales como el lino o la lana ligera, exaltando el concepto de effortless elegance que domina la temporada. Marcas como Max Mara o Victoria Beckham han reinterpretado el traje clásico con un enfoque moderno, priorizando cortes amplios y líneas limpias que se adaptan al cuerpo de manera fluida, como si cada prenda hubiera sido diseñada para moverse al compás de quien la lleva. Estas tendencias han calado hondo entre las amantes del lujo silencioso, un estilo que prioriza la calidad, la atemporalidad y la discreción por encima de las tendencias fugaces.

Tamara, fiel a su estilo impecable, adopta este enfoque combinando su traje marrón chocolate con una camisa blanca de rayas finas, añadiendo un toque clásico que equilibra la relajación del oversize. Y, como buena conocedora de las tendencias, lo combina con unos zapatos planos en tono caramelo muy acordes con el color Pantone 2025, el Mocha Mousse. El resultado es un estilismo que respira frescura y buen gusto, perfecto tanto para un día de reuniones como para una cita informal.

Así, la marquesa de Griñón nos vuelve a enseñar que menos es más, y que invertir en piezas como un traje marrón chocolate no es solo una cuestión de estilo, sino también de practicidad. Una elección impecable que confirma que la elegancia, muchas veces, reside en los detalles más sencillos.