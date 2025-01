Nuria Roca empieza el año muy guerrera con este 'total look' de leopardo de lo más arriesgado con botas altas

No solo de los looks de Genoveva Casanova y Tamara Falcó vivió anoche 'El Hormiguero', también de Nuria Roca que nunca nos falla con sus looks más arriesgados. Y Nuria Roca sigue apostando por el estampado que sigue triunfando esta temporada, y de nuevo en una de sus habituales tertulias en el programa de Pablo Motos, ha lucido un vestido y un chaleco con este estampado.

Es el estampado del momento, tenemos muchas pruebas y cero dudas. Hablando del animal print, y sobre todo, del estampado de leopardo. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Un estampado que antes veíamos choni, y que ahora nos encanta y es moda. Y Nuria Roca nos ha dejado claro como llevarlo este invierno 2025 con un estilismo de lo menos discreto, con vestido y chaleco con este estampado.

Un vestido de leopardo y un chaleco con el mismo estampado pero en otro modelo que Nuria Roca ha combinado con unas botas negras que siempre salen del armario de las mujeres que más saben de moda en esta fecha.