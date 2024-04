Hemos localizado el conjunto francés que las chicas más pijas de Madrid llevan con alpargatas de cuña como Sassa de Osma

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con los de campana que siempre están en el armario de las mujeres que mejor vistes. Sassa de Osma no ha querido empezar el puente de mayo de otra manera que no sea con este maravilloso conjunto de estampado floral de la firma francesa Sézane de top y falda midi.

Sí, estamos hablando de Sézane, una de las firmas favoritas de las francesas que atesora las prendas indispensables en sus armarios; piezas básicas pero de buena calidad. Como las faldas que Tamara Falcó ha lucido en las últimas semanas en 'El Hormiguero'. Es una firma francesa creada por Morgane Sézalory, que basa su propuesta en diseños de edición limitada y carácter atemporal y que triunfa entre las influencers y que el pasado año cumplió 10 años enamorando a todas las francesas. Es una marca que se caracteriza por tener esos básicos imprescindibles, los cuales se convierten en superventas, y en la que la sostenibilidad es también una pieza clave en los valores de la marca. Y ahora es Sassa de Osma con este conjunto de estampado florar que ha combinado con alpargatas de cuña, de esas que las chicas sevillanas ya sacaron para la Feria de Abril y que no se van a quitar en toda la primavera.

Blusa Claire (110 euros) y falda Sophie (116 euros), de Sézane

Conjunto estampado. Sézane

Un estilismo ideal para una invitada perfecta de primavera o para disfrutar de este puente de mayo en Madrid. Lo que está claro es que las alpargatas de cuña son el calzado de la primavera para las mujeres que más saben de moda.