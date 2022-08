Sassa de Osma y Christan de Hannover, ¿crisis de pareja?

Alessandra de Osma y Christian de Hannover ha hecho de Ibiza su refugio particular y allí es donde suelen pasar todos los veranos, disfrutando de la isla pitiusa tanto con amigos como con sus respectivas familias. Algo que no ha sido así este verano, ya que ambos habrían decidido pasarlas por separado; lo que ha avivado los rumores acerca de una posible crisis matrimonial.

Su entorno cercano no da ningún tipo de crédito a este tipo de rumores, pero lo cierto es que la pareja no se haya dejado ver juntos durante sus vacaciones y según informa Europa Press, hay quien incluso apunta que directamente no habrían ni coincidido en Ibiza.

Al parecer, Sassa de Osma se desplazó a la isla a finales de junio y allí ha estado durante varias semana, tal y como ha compartido en sus redes sociales. Pero su descanso estival habría llegado a su fin y se encontraría de nuevo en Madrid trabajando en la próxima colección de su firma ‘Polin et moi’, ya que ha publicado varias imágenes en la capital en los últimos días.

Mientras y según dicho medio, Christian aterrizaba solo en Ibiza a principios de esta semana, con una mochila a la espalda, una maleta y muy pendiente de su teléfono móvil; donde disfruta de un descanso sin su mujer pero sí con unos amigos, junto a quienes se le ha podido ver estos días.

Unas vacaciones por separado que pueden ser simple casualidad pero que no han tardado en activar las alarmas acerca de una posible crisis. Por el momento sus protagonistas no se han pronunciado al respecto, fieles a la discreción que siempre les ha caracterizado.