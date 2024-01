Sassa de Osma tiene claro que el jersey de estilo polo ha vuelto para llevarlo con jeans de campana

Da igual que estés o no embarazada porque Sassa de Osma es todo el estilo y la moda que podemos pedirle a cualquier momento del día, porque la peruana es pura elegancia a sus 35 años, y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Si la semana pasada derrochaba estilo en la Semana de la Alta Costura en París, ahora lo hace con un look mucho más casual para un día con amigas en Madrid. i tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden , con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con los de campana que siempre están en el armario de las mujeres que mejor vistes.

Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos con la combinación de vaqueros de campana y este look de Sassa de Osma es gran ejemplo de ello. Porque sí, los jeans campana quedan igual de bien tengas 20 que 40 años, y este outfit es un buen ejemplo de ello. Sassa de Osma hace que los vaqueros de campana sean hasta elegantes, originales, unos pantalones que estilizan hasta a las mujeres más bajitas o a las embarazadas. Que además tiene claro que el polo ha regresado a nuestras vidas.

Cuando Miuccia Prada decide que algo está de vuelta, el resto de la industria de la moda tiende a hacerle caso. Y eso es lo que ha pasado con el polo más preppy que Sassa de Osma ya luce por las calles de Madrid siguiendo las tendencias.