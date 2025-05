Las uñas jabón seguirán siendo la manicura más deseada del verano y ya sabemos por qué

Hoy venimos a hablar de la manicura más elegante, versátil y favorecedora que seguiremos viendo sin parar este verano: las uñas jabón. Minimalistas, sofisticadas y siempre pulidas, este estilo bautizado como 'soap nails' se caracteriza por ese acabado traslúcido y brillante que recuerda al de una burbuja recién formada en un baño de espuma. Es la versión más no-makeup makeup que existe para las manos y, además, favorece a todo tipo de uñas.

Se llevan en tonos neutros que van del rosa empolvado al blanco leche, pasando por el melocotón o el beige más cremoso, y tienen una ventaja definitiva: quedan bien siempre. En la oficina, en una boda o para una tarde de terraceo improvisada. Así lo confirma Maribí Arnedo, formadora de Bio Sculpture España: 'Dejan una imagen de pulcritud e higiene que favorece muchísimo, y no hay que pensar con qué look combinarlas porque siempre funcionan'. Y a diferencia de las clean nails, no son tan transparentes ni tan cortas, por lo que también pueden lucirse con un largo más sofisticado de hasta 1 cm. Además, son una alternativa perfecta para quienes buscan una manicura elegante pero de bajo mantenimiento, ya que el crecimiento de la uña no se nota tanto como con tonos oscuros o nail arts más complejos. Como explica Berenice Espejo, manicurista oficial de Entity España, 'también nos ayudan al descanso visual de tanto tono pastel, francesas, degradados… combinan bien con cualquier outfit y son perfectas para lucir en cualquier ocasión por su estilo no make up make up'.

Cómo conseguir la manicura efecto jabón más deseada

Entre las firmas que han apostado por esta tendencia encontramos propuestas para todos los gustos, pero siempre bajo el mismo objetivo: potenciar la belleza natural de la uña con fórmulas respetuosas, brillo extremo y un acabado milky impoluto.

Perce neige, de Vitry Be green (7,50 euros)

Perce neige. Vitry

La firma n.º 1 en lacas de uñas en farmacias en Francia, tiene un tono ideal para recrear esta tendencia, se trata de un blanco lechoso con brillo translúcido. Pertenece a su gama ecológica y vegana Be green, con un 84 % de ingredientes Bio y hasta un 74 % de origen natural.

Peach pitstop, de Bio Sculpture (16 euros)

Peach pitstop. Bio Sculpture

Esta marca de Sudáfrica, nos propone el esmalte Peach pitstop, de la clásica línea Gemini, un melocotón sutil y refrescante que forma parte de su colección de manicura para el verano 2025.

Iconic moments, de Entity España (19,60 euros)

Iconic moments. Entity

Por su parte, esta firma 'made in Spain' ha incluido en su colección That timeless feel, un beige suave con un toque cremoso que aporta ese acabado pulido y brillante que tanto nos gusta en esta manicura.

¿Por qué seguirán siendo tendencia este verano?

Porque cumplen con todo lo que pedimos en una manicura de verano: son fáciles de mantener, aportan luz a las manos y combinan con absolutamente todo. Además, se adaptan tanto a uñas cortas como a formatos más alargados y estilizados, y pueden llevarse solas o como base para decoraciones mínimas (como puntas blancas muy suaves o efectos nacarados). En un momento en el que la naturalidad vuelve a ser sinónimo de sofisticación, las 'soap nails' se consolidan como la manicura favorita de las que más saben. Tienen ese efecto buena cara o buena mano que estiliza, aporta sensación de limpieza y no exige visitas constantes al salón. Y, por si fuera poco, son perfectas para las vacaciones, ya que aguantan bien el paso de los días sin perder elegancia.

En definitiva, una manicura elegante, de bajo mantenimiento y que combina con todo. ¿Qué más se le puede pedir a una tendencia? Las uñas jabón han llegado para quedarse, y este verano prometen seguir conquistando perfiles minimalistas, amantes del glow y todas aquellas que entienden que, a veces, menos es más… y más bonito también.