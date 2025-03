Isabel Díaz Ayuso recupera su camisa de firma española favorita que ahora está rebajada

Isabel Díaz Ayuso recurre de nuevo a la camisa más elegante de su armario para una comparecencia en Madrid. En un domingo bajo la lluvia y las bajas temperaturas, la presidenta de la Comunidad de Madrid clausura el acto de entrega de carnés de más de 200 nuevos afiliados del Partido Popular que ha tenido lugar en el distrito madrileño de Tetuán. Eso sí, aunque no estemos en un día de lo más alegre a causa de la meteorología, no ha dudado en seleccionar uno de los atuendos más sofisticados de su repertorio al que no hemos podido quitar nuestra mirada.

Bien es cierto que podemos definir a Isabel Díaz Ayuso con un estilo sofisticado, casual y básico que cuenta con prendas atemporales en colores neutros y que nunca pasan de moda. No obstante, también conserva una serie de prendas, accesorios o calzados más en tendencia que destacan en un estilismo sencillo. Como ocurrió este viernes con la blazer en coló verde oscuro que más favorece a las mujeres con cabello oscuro o castaño para presentar en Coslada la nueva Agencia Logística que contribuirá a reforzar el papel de la región como puente Intercontinental y centro de distribución para toda España. También, otra de las características que observamos en el estilo de Ayuso es la constante repetición de prendas, pero dando un giro de 180 grados el estilismo. Y es que este domingo ha vuelto a recurrir a la camisa satinada en negro con detalles de biés en blanco. Una pieza estrella de una de las firmas españolas más favoritas y a la que recurre constantemente Isabel Díaz Ayuso en sus mejores looks tanto de invitada como de street wear: Lola Casademunt. Y que ahora está rebajada a 83 euros.

Ayuso clausura el acto de entrega de carnés de más de 200 nuevos afiliados al PP VICTOR LERENA Agencia EFE

Es cierto que esta camisa todoterreno y versátil tiene la capacidad de combinar con una multitud de piezas. Desde con faldas plisadas hasta con pantalones de pinza para triunfar en tus estilismos de oficina. Esta vez, Ayuso ha elevado la camisa de Lola Casademunt con vaqueros rectos jaspeados de 'efecto tipazo' que favorecen su silueta y botas de tacón cómodas en negro.

Camisa satinada, de Lola Casademunt (rebajada a 83 euros)

Camisa satinada. Lola Casademunt

Isabel Díaz Ayuso ha recuperado una de sus camisas más elegantes de su firma española favorita, como es Lola Casademunt, que ahora mismo está con descuentazo en su página web. Nosotras estaremos atentas al próximo outfit de la política del PP para saber cómo le sigue sacando partido.