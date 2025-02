Estas son las botas más bastas que se han convertido en el calzado favorito de Ayuso para sus momentos de relax

Isabel Díaz Ayuso nos ha dejado su look de fin de semana de relax, antes de empezar el viaje institucional a Extremadura este lunes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebrará esta semana con su homóloga en Extremadura, María Guardiola, el encuentro de colaboración institucional Extremadura-Madrid, dos jornadas de trabajo que tendrán como telón de fondo la “preocupación común” por el futuro cierre de la central nuclear de Almaraz y que “pondrá en riesgo importantes retos a los que se enfrentan las sociedades de ambas regiones”.

Pero antes de empezar este viaje de dos días a Extremadura, nos ha dejado este look casual en su cuenta de Instagram con las botas más bastas que llevábamos en nuestra adolescencia, y que ahora Isabel Díaz Ayuso no se quita en todo el invierno. Hablamos de las botas Dr. Martens, amadas y odiadas por muchas a partes iguales. Sí, querida lectora, nos estamos refiriendo a las botas Dr. Martens en negro de plataforma que nos facilitaban todos los estilismos del día a día. Lo cierto es que llegó a ser una fiebre que inundó los armarios de las celebrities e influencers y que ahora se está aficionando la presidenta de la Comunidad de Madrid (porque las hemos visto en anteriores de sus outfits).

No cabe duda de que se trata de las botas militares que se convirtieron en uno de los calzados favoritos en el año 2019 porque combinan con todo, palabra de Ayuso. Desde en primavera con vestidos hasta en invierno con looks cómodos y funcionales para no pasar nada de frío en los pies. Dr. Martens, jersey azul, y vaqueros en su fin de semana de relax. Pendientes estaremos de los estilismos que nos deja este lunes y martes en Extremadura.