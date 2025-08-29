Isabelle Junot o el binomio relajado de marca española que se adelanta a las tendencias de otoño

Isabelle Junot, a sus 34 años, se ha convertido en una de las aristócratas con más sabiduría en el sector de la indumentaria. Su estilo de vestir se caracteriza a través de una sofisticación refinada sin esfuerzo, donde lo clásico se fusiona con lo moderno, dando el resultado de looks que actúan como una fuente de inspiración para muchas. Una de las tendencias más fuertes de ahora mismo es el estilo bohemio, exactamente lo que está transmitiendo en sus últimos estilismos en sus vacaciones en Menorca, donde ha abrazado a un verano eterno de moda, moda y más moda.

Durante este jueves, Menorca ha sufrido un terrible temporal con lluvias abundantes, como hemos podido ver en uno de sus últimos Instagram Stories. No obstante, más tarde se ha asomado el sol, otorgando la oportunidad de que Isabelle Junot pueda presumir de buena manera su nuevo look bohemio, relajado y effortless. Ha sabido combinar lo más liviano con lo más bonito para sobrevivir a este cambio radical de temperaturas. En un entorno rural (que muchas veces invita a dicho estilo bohemio) ha conseguido elevar las clásicas prendas de vestir que todas nosotras tenemos en el fondo de armario y así ha sido su fórmula.

Otro look bohemio y relajado de Isabelle Junot

Todo comienza con una base relajada y con alma con los bordados como los protagonistas del estilo boho chic. Ha vuelto a confiar en uno de los binomios más tradicionales, pero con el que siempre alcanzamos el éxito: blusa holgada+ falda ibicenca, todo un acierto que funciona sí o sí en un destino con costa. ¿La buena noticia de este look? Cada prenda es perfecta para seguir utilizando durante la época del entretiempo, combinándolas de tal manera que sean óptimas para los cambios de temperaturas. Ahora bien, los accesorios también son la clave de acentuar este aire más effortles, como es un sombrero de paja, un capazo de mano con el asa en negro y unas sandalias planas en marrón.

Isabelle Junot en Menorca. Instagram @isabellejunot

De la firma que también enamoró a Tamara Falcó

Se trata de la firma española Maison Hotel, toda una referente en la moda bohemia que nació con el objetivo de apostar por una estética auténtica, libre de tendencias pasajeras y arraigada en técnicas artesanales tradicionales. Ya se la vimos en Tamara Falcó durante sus vacaciones en Maldivas y ahora ha tomado el relevo la mujer de su primo. Por un lado, hablamos de una blusa semitransparente en blanco con bordados en marino, cuello de pico y tiras con borlas que nacen en el cuello. Por otro lado, la ha combinado con una falda de algodón que cuenta con cierre de botones delanteros, fruncido en las rodillas que añade más amplitud y detalles de encaje bordados.

Blusa bordada, de Maison Hotel (rebajada a 84 euros)

Blusa bordada. Maison Hotel

Falda larga, de Maison Hotel (159 euros)

Falda larga. Maison Hotel

El look bohemio que ha mostrado Isabelle Junot es toda una demostración de que dicho estilo es totalmente compatible con el otoño. Incluso, con unos cuantos grados menos, podremos seguir presumiendo de prendas como estas.