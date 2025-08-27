El bañador de estampado animal de Isabelle Junot en Menorca será nuestro nuevo body este otoño

Como hemos estado viendo estos días, Isabelle Junot está disfrutando de unas vacaciones en Menorca. Si bien el otro día estábamos hablando sobre las bailarinas jelly de más de 1.000 euros (de la firma The Row), ahora debemos hablar de un bañador de estampado animal. Pero, no nos referimos a uno de los más clásicos, como es el leopardo, sino a otro que no hemos parado de ver en la Semana de la Moda de Copenhague y spoiler: será el más llevado en otoño.

La celebridad se encuentra en uno de los destinos españoles más adecuados para relajarse y rebajar el estrés. Por lo que hemos podido ir observando desde sus redes sociales, ha estado divirtiéndose de playa en playa (o de cala en cala), deleitando su rica gastronomía o disfrutando del buen tiempo con un barco junto con amigos. En una de estas actividades, hemos tenido que parar durante unos minutos el Instagram Story, puesto que hemos descubierto una nueva prenda de baño de Isabelle Junot que todavía se puede utilizar en los próximos meses con unos cuantos grados menos.

El bañador de estampado de serpiente de Isabelle Junot en Menorca

Según las tendencias de otoño 2025, los estampados estarán a la orden del día. Entre ellos, encontramos los lunares, las rayas horizontales o el más salvaje, como es el animal print. Como decíamos, el serpiente será uno de los más vistos en todas las facetas, tanto en prendas de vestir como en accesorios o calzados. Y ahora ha sido Isabelle Junot quien se ha adelantado a la próxima temporada para deslumbrar con un bañador de efecto tipazo. Ya fue María Pombo durante este fin de semana, que nos mostró un diseño similar (pero, de leopardo) durante su estancia en Cantabria y que nosotras pretendemos utilizar a modo de body durante los meses más fríos, de la misma manera que este de la celebridad.

Isabelle Junot ha dejado de lado el clásico bikini de triángulo en blanco (como el que portaba en el día de ayer) para dar paso al acierto en su compra. Un bañador de estampado de serpiente, de cuello redondo y tirantes medianamente anchos, como hemos podido ver en una de sus últimas publicaciones. Lo ha combinado con un gorro de lo más original de rafia con detalles en blanco, pero lo más característico ha venido de la mano del ala, que destaca con tablas. También, cuenta con dos tiras para atar por debajo de la barbilla para dar un aire más rústico o cottage al look.

Isabelle Junot en Menorca. Gtres

Isabelle Junot ha vuelto a conquistarnos con una prenda de baño que también es extrapolable a otros escenarios con estilismos más casuales o glamurosos. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que lo veremos más de una vez en los próximos meses.