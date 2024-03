De Jorge Redondo a Cristina Reyes, los expertos analizan la alfombra roja más negra de los Oscar 2024

"Porque Barbie puede ser cualquier cosa, las mujeres pueden ser cualquier cosa", es una frase que se escucha en la película de la icónica muñeca rubia, y podría resumir perfectamente esta alfombra roja de los Premios Oscar 2024. Desde su creación en 1929, los galardones otorgados por la Academia de cine se han convertido en la cita donde las grandes actrices despliegan todo el glamour con vestidos espectaculares de las pasarelas y la alta costura. Este 10 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles ha vuelto a desplegar una alfombra roja que se ha debatido entre el glamur y el aburrimiento de quien no arriesga. Emma Stone, Margot Robbie, Zendaya, Carey Mulligan o el toque español sorpresa con Elsa Pataky o Manuela Vellés.

Margot Robbie dio por terminada su era 'Barbiecore', y con ella nuestros sueños rosas, para dejar claro cuál iba a ser el color de la madrugada. ¿Nuestros favoritos? En La Razón hemos querido entrar en debate con algunos expertos en moda más importantes de nuestro país, para que sean ellos quien analicen y dicten sentencia. ¿Aburrida o glamurosa? Tomen asiento.

Si hay una voz autorizada en nuestro país para hablar de alfombras rojas y celebrities, ese es Jorge Redondo, el diseñador favorito de las estrellas españolas. “Me esperaba mucho más, looks de ensueño, porque estamos hablando de la alfombra roja del año, y del mundo. Margot Robbie ha llevado un vestido que me encanta, pero en cualquier premier de ‘Barbie’ iba mucho más espectacular. En cambio, Carey Mulligan, me fascina, ha sido una de mis favoritas. Pero esperaba mucho más de una noche tan especial, emocionarme, y se quedó todo muy descafeinado”.

“Me ha parecido una alfombra roja muy aburrida, me ha faltado glamur para una noche tan icónica. Si me tengo que quedar con una favorita sería Emma Stone, muy elegante en su registro con ese vestido de Louis Vuitton en color turquesa y volante en la cintura”, nos comenta Ana Capel, estilista de las actrices del momento en España, en la misma línea que el diseñador. “Si el negro ha sido el color de esta cita con el cine y con la moda, me ha parecido un gran acierto que Margot Robbie haya huido del rosa, al no estar nominada, y haya apostado por el Versace negro”.

Pero como todo depende del prisma con el que se mire, para, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, esta ‘red carpet’ ha sido todo un éxito. "La edición 2024 recupera el glamour y la elegancia de la noche más importante para la industria del cine, pero sin caer en lo rancio y aburrido. Bajo mi criterio, el puesto primero, y ya no hay quien la baje de él, lo ocupa Zendaya, que lleva un año imparable: ese vestido rosa y en escala de grises firmado por Armani Privé es exquisito, sublime y 100% apetecible”.

Meses antes de los Premios Oscar, los estilistas de moda ponen en marcha las maquinarias. Conscientes de que, como artífices y creadores de magia, se espera mucho de esos looks y cada detalle se mide al milímetro. Hablamos de enseñas como Louis Vuitton, Schiaparelli, Versace, Armani o Dior, pero en esta edición, también ha brillado la moda española. Elsa Pataky y Manuela Vellés, han apostado por el talento nacional para acudir a la ceremonia de los Premios Oscar, con vestidos de Ze García y Pronovias. “Lo especial de la pieza de Pataky son los más de 1.000 cristales que lo adornan, bordados a mano. Actual y llamativo, perfecto para ella”, puntualiza Jesús Reyes.

“Definitivamente si tengo que escoger a mi favorita Carey Mulligan de Balenciaga que era un look en homenaje a uno de los vestidos más icónicos de Cristóbal Balenciaga que creó en 1951, iba perfecta, era una oda a la estética Old Hollywood con el toque de los guantes largos… simplemente la mejor. Lo cual no me extraña porque su trayectoria de estilismos en las últimas alfombras por la película Maestro ha sido un diez”, nos comenta Cristina Reyes, estilista de celebrities como Tamara Falcó o Isabel Preysler. “En hombres, mi favorito es Dominic Sessa de Tom Ford. Bradly Cooper, Ryan Gosling o Enzo Vogrincic se vistieron para divertirse, pero no iban elegantes”.