Margot Robbie se viste de la estatuilla del Oscar que no le han dado para irse de fiesta con este corsé vintage de Mugler

Cuando aún seguimos de resaca de esta noche (y madrugada) de Premios Oscar, con su maravillosa alfombra roja con Emma Stone o las sorpresas de las españolas Elsa Pataky o Manuela Vellés, llegan las fiesta post Oscar que siempre dan para mucho. Ayer, con la conclusión de la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 y la posterior fiesta de Vanity Fair, no hemos podido dejar de fijarnos en el lookazo que se ha marcado Margot Robbie para despedirse de su personaje de 'Barbie' con un estilismo en dorado que nos recuerda a la estatuilla del Oscar al que no ha estado nominada por su gran interpretación en la película de la eterna y perfecta muñeca rubia. ¿Será una reivindicación? Eso de momento no lo sabemos, lo que sí tenemos claro es que es unlook vintage de Mugler. Si para la alfombra roja de los Oscar lució su propio vestido de la venganza con un clásico diseño negro con destellos brillantes de Versace en palabra de honor, con corte columna y un estratégico drapeado a la altura de la cadera. Emulando el estilo Old Hollywood, para la fiesta se ha vestido de dorado con este corsé que nos hace recordar a la mítica estatuilla.

Margot Robbie ha empezado la época post-Barbie y lo ha hecho con un microvestido de estilo corsé vintage perteneciente a la colección de Mugler de 1996. Un vestido ajustado de estilo corsé de Mugler en dorado metalizado con abalorios en el escote y en el bajo que resaltaban la figura de la actriz. Cada vez son más las celebridades que se visten con los archivos vintage de Alta Costura cuando asisten a un evento. En lo que llevamos de 2024, hemos visto pasar por la Alfombra Roja piezas históricas que llevaban años sin salir del registro de las firmas de moda, y en esta noche de Premios Oscar 2024, no podía ser menos. Una tendencia al alza a la que Margot también se ha querido sumar para enterrar a su personaje de 'Barbie' y reivindicar ese Oscar al que no ha sido nominada.

96th Academy Awards - Vanity Fair Oscar Party Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Un vestido de estilo corsé Vintage que Margot ha combinado con una capa en color cobre y unas sandalias doradas cuyas tiras se ataban a a la pierna. No os vamos a negar que vamos a echar mucho de menos los estilismo 'Barbie' de la actriz que tan grandes momentos de moda nos han dejado en el último año.